Kaufland włączył się w zbiórkę żywności Caritas „Tak. Pomagam!”

Klienci sklepów Kaufland mogą podzielić się jedzeniem, wkładając je do specjalnych koszy na żywność oznaczonych plakatami „Tak. Pomagam!”. Organizatorzy zbiórki apelują o wkładanie do nich przede wszystkim produktów o długim terminie ważności. Te trafią następnie do najbardziej potrzebujących – osób chorych, starszych, samotnie wychowujących dzieci czy rodzin wielodzietnych.

– Cieszymy się, że po raz kolejny możemy wziąć udział w tej jakże ważnej i szlachetnej akcji. Klienci odwiedzający nasze sklepy zawsze chętnie angażują się w pomoc osobom potrzebującym, zwłaszcza gdy chodzi o zbiórki żywności – w końcu dzieleni się posiłkiem to prosty, a tak wiele znaczący wyraz troski. Wierzymy, że również teraz pokażemy, jak wiele możemy zrobić razem – mówi Agnieszka Kotlińska, ekspert ds. CSR w Kaufland Polska.

Tegoroczna akcja to nie pierwszy przykład współpracy Kaufland i Caritas. Podczas zbiórki w grudniu 2019 r. w sklepach sieci udało się zebrać ponad 20 tys. kilogramów żywności m.in. bakalii, mąki, cukru, konserw mięsnych i warzywnych, oleju, mąki czy słodyczy.

