Kaufland wprowadza kasy pierwszeństwa dla seniorów

Specjalnie oznaczone kasy są dostępne w każdym z 220 marketów sieci. Może z nich skorzystać każdy klient, ale osoby starsze są obsługiwane poza kolejnością, jeżeli tylko zgłoszą taką potrzebę.

- Mamy świadomość, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej codziennie wykonywane czynności mogą stanowić dodatkowe wyzwanie dla osób starszych. Mając to na uwadze, zdecydowaliśmy się wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli seniorom zrobić zakupy szybciej i wygodniej, a tym samym ograniczy ewentualny stres z tym związany – mówi Maja Szewczyk z Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci Kaufland.

To kolejne rozwiązanie, na które w ostatnim czasie zdecydował się Kaufland w związku z epidemią koronawirusa. Sieć m.in. zintensyfikowała regularne działania dotyczące czystości i dezynfekcji, wyposażyła sklepy w specjalne stacje do odkażania z płynem dezynfekującym i chusteczkami nawilżającymi oraz rozpoczęła sprzedaż pieczywa pakowanego w szczelnie zamkniętych torebkach. Ponadto w sklepach przypomina się o zachowaniu bezpiecznej odległości, co ułatwiają strefy wyznaczone za pomocą kolorowych taśm. W sklepach montowane są także szyby pleksi dla pracowników kas oraz punktu informacyjnego, a klienci zachęcani są do korzystania z płatności zbliżeniowych.

