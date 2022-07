Kaufland wprowadza kosmetyki Ewy Chodakowskiej

W sklepach Kaufland pojawiły się produkty marki beBIO od Ewy Chodakowskiej.

beBIO od Ewy Chodakowskiej w Kaufland

W ofercie beBIO od Ewy Chodakowskiej w Kaufland dostępne są dezodoranty oparte na naturalnym minerale, które zawierają ekstrakty z detoksykujących jagód goji i z łagodzącego granatu, japońskiego kwiatu wiśni, a także z bambusa i trawy cytrynowej. W Kaufland kupić możemy także krem do rąk na bazie lilii i białej herbaty lub miodu i wanilii, balsamy z wyciągiem z kwiatu lipy i irysa, a także z miodu i wanilii. Wśród kosmetyków znajdują się również naturalne szampony i odżywki. Asortyment uzupełnia orzeźwiający żel pod prysznic o zapachu bambusa i trawy cytrynowej.

Receptury produktów marki beBIO w 99% zawierają składniki pochodzenia naturalnego. Dodatkowo artykuły są wegańskie i nietestowane na zwierzętach, co potwierdzają certyfikaty Fundacji VIVA oraz Peta Cruelty Free & Vegan. Produkty wyróżnia także przyjazna środowisku produkcja, opakowania kosmetyków zostały stworzone z plastiku z recyklingu.

Marka własna Kaufland

Sieć Kaufland niedawno wprowadziła do oferty także markę własną bevola naturals, która obejmuje kosmetyki naturalnie bez silikonów, parafiny i drobin mikroplastiku. W zależności od sklepu asortyment marki obejmuje: żele pod prysznic, balsamy i masła do ciała, mydła, szampony, odżywki i maski do włosów w różnych wariantach.

Receptury produktów są oparte na składnikach pochodzenia naturalnego, takich jak olej kokosowy, masło shea czy ekstrakty z cytrusów z uprawy ekologicznej. W opakowaniach produktów bevola naturals Kaufland stosuje m.in. materiały, które pochodzą z recyklingu czy też nadają się do ponownego przetworzenia.