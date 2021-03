Kaufland wyciąga rękę do polskich dostawców

W marcu rozmawiamy z sieciami handlowymi o 12 miesiącach pandemii. Kaufland podkreśla, że szybko reagował na zmieniające się trudne okoliczności.

Sieć skupiła się na rozszerzeniu asortymentu marki własnej oraz ekspansji.

Kaufland przyśpieszył również prace w obszarze e-commerce, dając możliwość zrobienia zakupów poprzez Everli oraz click & collect.

– Ostatnie dwanaście miesięcy to czas dynamicznych zmian – nie tylko dla sektora handlowego, ale również dla całego społeczeństwa. Po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z pandemią o skali globalnej, która wpłynęła na wszystkie obszary życia. Jako sieć handlowa szybko reagowaliśmy na zmieniające się trudne okoliczności. Przyświecała nam przede wszystkim troska o bezpieczeństwo pracowników oraz klientów. Natychmiast dostosowaliśmy się do wytycznych obowiązujących branżę handlową. Wyposażyliśmy wszystkie placówki w stacje do dezynfekcji rąk, przegrody przy każdym stanowisku kasowym oraz zapewniliśmy pracownikom środki ochrony osobistej. Zwiększyliśmy także częstotliwość prac z zakresu utrzymania czystości marketów – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej.

– Sprawne działanie naszych placówek nie byłoby możliwe bez zaangażowania naszych pracowników. Aby docenić i podziękować za ich wkład, zwiększyliśmy kwotę dodatku motywacyjnego o 500 zł, a bony świąteczne zasililiśmy dodatkową kwotą. W trosce o ich samopoczucie uruchomiliśmy również specjalną infolinię psychologiczną, pod którą osoby zatrudnione w Kauflandzie mogły bezpłatnie skorzystać ze wsparcia specjalistów – dodaje.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mając na uwadze zmieniające się potrzeby klientów Kaufland przyśpieszył prace w obszarze

e-commerce, dając im możliwość zrobienia zakupów poprzez dwa rozwiązania: Everli oraz click & collect.

– Pierwsze z nich umożliwia zrobienie zakupów bez konieczności wychodzenia z domu – wystarczy ściągnąć aplikację lub skorzystać ze strony internetowej, wskazać sklep Kaufland, złożyć zamówienie i określić dogodny czas dostawy. Usługa click & collect polega z kolei na zdalnej rezerwacji produktów, a następnie odbiorze skompletowanego zamówienia we wskazanym przez klienta markecie – opowiada Maja Szewczyk.

Rzadziej a więcej