Kaufland wycofał wniosek o przejęcie sklepu E.Leclerc w Kielcach

Spółka Kaufland Polska Markety wycofała wniosek o przejęcie prawa do powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket E.Leclerc w Kielcach - informuje UOKiK.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 26-08-2021, 10:01

Kaufland wycofał wniosek o przejęcie sklepu E.Leclerc w Kielcach, fot. shutterstock

Koncentracja miała polegać na nabyciu przez Kaufland Polska Markety części mienia spółki Wanship, czyli obiektu handlowego w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach, w którym działa sklep E.Leclerc.

- W tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez przejmującą spółkę we wniosku o zgodę na transakcję. Postępowanie zostało skierowane do II etapu, w którym analiza wykazała, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. Prezes UOKiK przedstawił przedsiębiorcy zastrzeżenia, po których spółka Kaufland Polska Markety wycofała swój wniosek - informuje UOKiK.

- Koncentracja mogłaby doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w hipermarketach, supermarketach i dyskontach. Negatywnymi skutkami dla konsumentów mogłoby być m.in. ograniczenie swobody wyboru sieci handlowej, w której chcą robić zakupy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, Prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji.