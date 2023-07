Kaufland w porozumieniu z producentem dla zapewnienia ochrony konsumentom, w ramach działań zapobiegawczych wycofuje ze sprzedaży jaja od kur zielononóżek.







Kaufland wycofuje jajka od kur zielononóżek. Mogą zawierać salmonellę /fot. Kaufland

Salmonella w jajkach

Podczas badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis, dlatego nie zaleca się spożywania ani przetwarzania przedmiotowych jaj. Spożycie tych jaj może prowadzić do nudności, wymiotów i biegunki.

Wycofany produkt jest oznaczony jako K-Stąd Takie Dobre! Jaja od kury zielononóżki, klasa A, 10 szt.

EAN 4047905903490

Oznaczone:

Najlepiej spożyć przed: 08.07.2023 (dane podane na wierzchu opakowania)

Numer partii: PAW08 (dane podane pod datą)

Kod na skorupkach jaj: 1PL10081308 (Ferma Drobiu Tomasz Jakubowski)

Producentem jest firma Aktiw Sp. z o.o. Gostków ul. Główna 15, 58-312 Stare Bogaczowice. Nr weterynaryjny zakładu: PL02215903WE

Kaufland wycofuje jajka

Firma Kaufland natychmiast zareagowała i wycofała produkt ze sprzedaży. Produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup.

Firma Kaufland przeprasza wszystkich klientów za zaistniałe niedogodności - czytamy w oświadczeniu firmy

W przypadku pytań klientów dostępna jest bezpłatna Infolinia Kaufland: 800 300 062 (czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 08:00 do 17:00).

