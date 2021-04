Kaufland wyjaśnia sprawę pobicia klientki

Sprawę bada już policja.. Sprawca zdarzenia jeszcze w tym tygodniu ma zostać przesłuchany w ramach wszczętego postępowania.

W ten weekend sprawę nagłośniły media, opublikowano także nagranie z momentu zdarzenia. Na nagraniu widać, jak kobieta uderzona przez mężczyznę osuwa się na ziemię. Słychać też śmiech i komentarze kilku osób oglądających nagranie - nie wiadomo, czy są to pracownicy sieci, czy postronni widzowie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sieć handlowa poproszona o komentarz w tej sprawie poinformowała w poniedziałek, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

"Prowadzimy wewnętrzne postępowanie dotyczące zachowania pracowników oraz czekamy na dalsze informacje od firmy ochroniarskiej. Zdrowie i bezpieczeństwo klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego szczegółowo przeanalizujemy całe zdarzenie i na tej podstawie podejmiemy konkretne środki zaradcze w tej sprawie" - poinformowała dyrektor komunikacji korporacyjnej Maja Szewczyk Kaufland Polska.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział w poniedziałek, że 10 kwietnia, tuż po zdarzeniu na miejsce przyjechali funkcjonariusze, którzy wylegitymowali mężczyznę i kobietę oraz świadków zajścia.

"Skierowaliśmy do prokuratury wniosek o zgodę na wszczęcie sprawy z urzędu, to postepowanie zostało już wszczęte. Mieszkaniec Leszna, którego widać na nagraniu, został już wezwany, będziemy chcieli go przesłuchać" - powiedział Borowiak.

Jak dodał, w ubiegłym tygodniu przesłuchana została widoczna na nagraniu kobieta. Powiedziała, że awantura zaczęła się od tego, że zwróciła uwagę stojącemu przed nią mężczyźnie, że nie ma założonej maseczki. Policja nie informuje na razie, jakie zarzuty może usłyszeć mężczyzna.