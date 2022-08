Kaufland z kampanią „Every body needs love!”. Zachęca do ciałopozytywności

Kaufland startuje z najnowszą kampanią, której hasłem przewodnim jest „Every body needs love!”. Sieć promuje podejście, w którym najważniejsza jest miłość do samego siebie i akceptacja własnego wyglądu.

Kaufland z kampanią „Every body needs love!”. Sieć zachęca do ciałopozytywności/fot. materiały prasowe

Kaufland zachęca do ciałopozytywności

Kierując się ideą ruchu w myśl zasad body positive Kaufland stworzył kampanię, w której chce przekonać Polaków do pełnej akceptacji swojego wyglądu oraz szerzyć myśl związaną z tym, że każde ciało zasługuje na miłość, troskę i uwagę, a dbanie o skórę i włosy przy pomocy kosmetyków to pierwszy krok do afirmacji siebie, a w konsekwencji – również do dobrego samopoczucia.

Hasłem przewodnim kampanii jest zdanie „Every body needs love!”. 18 sierpnia odbędzie się premiera spotu promocyjnego. Do współpracy przy projekcie zaproszono również słynących z samoakceptacji i dystansu do siebie influencerów. Dwukolorowa, Ewokracja i Stuknięty Mikka – polscy tiktokerzy, będą publikować na swoich social mediowych profilach oraz profilu Kaufland Polska materiały odnoszące się do tematu ciałopozytywności. Pokażą m.in. problem hejtu wyglądu, z którym według badań, spotkał się średnio co trzeci użytkownik wirtualnej przestrzeni.

W kampanii Kaufland promuje markę własną – bevola. Obejmuje ona produkty do pielęgnacji twarzy, skóry, włosów oraz higieny dla kobiet, mężczyzn, dzieci i niemowląt.