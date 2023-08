Kaufland zorganizował drugą edycję akcji Rozrabiaki Literaki, w ramach której zachęca dzieci do nauki poprzez gry i zabawy edukacyjne wprowadzające je do ekoświata.

Kaufland z kolejną edycją akcji Rozrabiaki Literaki, fot. shutterstock

Rozrabiaki Literaki ponownie w Kaufland

Specjalna książeczka dostępna we wszystkich sklepach sieci Kaufland sprzyja przekazaniu wiedzy, a także umożliwia kolekcjonowanie 24 naklejek przedstawiających tytułowych Rozrabiaków.

Ciekawek i Lokales

Imiona 24 postaci rozpoczynają się od poszczególnych liter alfabetu i nawiązują do wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska i zdrowym odżywianiem. I tak na przykład Ciekawek przekazuje ciekawostki na temat żywności, Lokales podkreśla znaczenie lokalności, Segregosław uczy, jak poprawnie obchodzić się z odpadami, a Uratka zwraca uwagę na to, jak ważna jest ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Kaufland: ile kosztuje książeczka dla dzieci?

Dzięki poszczególnym sekcjom łączącym naukę z interesującymi łamigłówkami i grami, dzieci mogą przyswajać wiedzę i angażować do zabawy pozostałych członków rodziny. Zachęcają do tego dodatkowo naklejki przedstawiające wszystkich Rozrabiaków, które można kolekcjonować i wklejać do specjalnie opracowanej książeczki dostępnej w sprzedaży we wszystkich sklepach sieci Kaufland. Jej regularna cena wynosi 3,99 zł, natomiast przy zakupach za min. 100 zł można ją otrzymać za 1 grosz. Z kolei za każde wydane 30 zł na zakupy klientowi przysługuje losowo wybrana naklejka.

Akcja trwa od 17 sierpnia do 11 października br. lub do wyczerpania zapasów naklejek. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin akcji znajduje się na stronie internetowej Kaufland oraz w najnowszej gazetce promocyjnej.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl