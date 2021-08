Kaufland z nową kampanią digitalową

Kampania promująca zakupy w sklepach sieci Kaufland w okresie, w którym Polacy najchętniej przygotowują ulubione przetwory, wystartowała 26 sierpnia.

Wyniki najnowszych badań pokazują, że ponad 50% ankietowanych w Polsce samodzielnie przyrządza domowe przetwory z owoców i warzyw. Gdy większość Polaków przygotowuje ulubione kiszonki, dżemy, konfitury oraz kompoty, sieć Kaufland w najnowszej kampanii digitalowej zaprasza do swoich sklepów, aby uzupełnić zapasy i napełnić słoiki.

Kampania promująca zakupy w sklepach sieci Kaufland w okresie, w którym Polacy najchętniej przygotowują ulubione przetwory, wystartowała 26 sierpnia. Emisja humorystycznego spotu w kluczowych kanałach digitalowych potrwa tydzień. Reklama jest obecna na TikToku, Instagramie oraz Facebooku.

- W ciągu roku ponad 300 produktów z kategorii warzywa, owoce i rośliny w naszych sklepach pochodzi od polskich dostawców. Różnorodne plony z polskich pól oraz sadów warto wykorzystać do przyrządzenia domowych przetworów, do czego zachęcamy naszych klientów w najnowszej kampanii oraz gazetce promocyjnej sieci, w której klienci znajdą produkty przydatne do zaprawiania słoików w atrakcyjnych cenach – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Kampanię digitalową pierwotnie opracowano z myślą o rynku słowackim. Za koncepcję odpowiada tamtejsza agencja kreatywna This is Locco, a za realizację spotu – dom produkcyjny Protos production. Polskojęzyczną wersję spotu przygotowała firma marketingowa Spin OFF Agency.