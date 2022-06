Kaufland z pierwszym sklepem w Skawinie. Kiedy otwarcie?

Autor: AT

Data: 07-06-2022, 15:18

Już w czwartek 9 czerwca Kaufland otwiera sklep w Skawinie – będzie to pierwszy market sieci w tej miejscowości i 236. placówka w Polsce.

Kaufland otwiera swój pierwszy sklep w Skawinie. fot. mat. pras.

Kaufland otwiera swój pierwszy sklep w Skawinie

W nowym sklepie Kaufland przygotował specjalne atrakcje dla kupujących. Jedną z nich jest konkurs Koło Szczęścia, w którym można wziąć udział w czwartek 9 czerwca, w godzinach 10:00-18:00, okazując paragon za zakupy o wartości minimum 100 zł. W puli nagród są przede wszystkim produkty marek własnych Kaufland, takich jak K-Favourites (produkty spożywcze z wyselekcjonowanych składników), K-Bio (żywność ekologiczna), Liv&Bo (artykuły dekoracyjne inspirowane Skandynawią) oraz bevola (artykuły do pielęgnacji i higieny dla całej rodziny).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ponadto dla klientów będzie przygotowany poczęstunek oraz drobne upominki w postaci żetonów do wózków zakupowych, róż czy balonów. Z okazji otwarcia sieć przygotowała promocje, m.in. na banany czy olej. W ladzie z obsługą wszystkie sery żółte będzie można kupić ze zniżką 25%, a ceny wszystkich kapsułek do prania zostaną obniżone aż o 30%.

Kaufland w Skawinie

Klienci odwiedzający sklep Kaufland w Skawinie będą mieli do wyboru kilkanaście tysięcy produktów. Przy ladzie z artykułami świeżymi będzie można zakupić różnego rodzaju mięso, sery i przekąski, a także skorzystać z fachowej porady personelu. Market wyposażono również we własną wędzarnię. W placówce znajduje się specjalnie oznaczona Strefa Świadomego Odżywiania, w której klienci znajdą produkty przeznaczone dla osób z konkretnymi potrzebami żywieniowymi, w tym artykuły z niską zawartością cukru, produkty bezglutenowe, a także wegańskie i wegetariańskie.

Klienci robiący zakupy w nowym sklepie znajdą szeroki wybór produktów marek Kaufland, w tym artykuły K-Classic, produkty delikatesowe K-Favourites, ekologiczne K-Bio, żywność roślinną dla wegetarian i wegan marki K-take it veggie oraz produkty kuchni polskiej marki K-Stąd Takie Dobre. Oferta sklepów Kaufland nie ogranicza się tylko do żywności. W placówce w Skawinie konsumenci zaopatrzą się również w produkty higieniczne i kosmetyki, a także artykuły gospodarstwa domowego oraz tekstylia.

Co znajdzie się w sklepie Kaufland w Skawinie?

W markecie w Skawinie klienci będą mogli korzystać z nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań. Należą do nich m.in. panele dotykowe, które pozwalają zarejestrować kartę Payback, sprawdzić stan punktów i aktywować specjalne kupony. Dla wygody osób preferujących płatności bezgotówkowe zamontowano kasy samoobsługowe, natomiast klienci ceniący sobie bezpośredni kontakt z personelem będą mogli skorzystać z kas tradycyjnych, w tym z kasy o szerszym przejściu – dla rodziców z dziećmi w wózkach czy dla osób z niepełnosprawnościami. W sklepie do dyspozycji kupujących będą także szafki depozytowe, toalety i pomieszczenie dla matki z dzieckiem. Na terenie obiektu klienci znajdą także salonik prasowy, sklep z artykułami dla zwierząt domowych oraz lokalną piekarnię gdzie prócz pieczywa będzie można kupić także kawę, herbatę i gotowe przekąski.

W sklepie Kaufland wdrożono szereg nowoczesnych rozwiązań, w tym elektroniczne etykiety cenowe przy dziale owocowo-warzywnym, energooszczędne oświetlenie LED oraz system odzysku ciepła odpadowego z instalacji chłodniczych. Klienci będą mogli również oddać kaucjonowane butelki do specjalnego automatu, który po zwróceniu butelek wygeneruje bon do wykorzystania na zakupy w sklepach sieci.

Ile sklepów w Polsce ma Kaufland?

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 236 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników.

Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.