Kaufland z podwyżkami dla pracowników

- Dbając o konkurencyjne warunki pracy, Kaufland Polska każdego roku zleca niezależnej instytucji przegląd wynagrodzenia oraz świadczeń pozapłacowych oferowanych na rynku. Dzięki cyklicznym podwyżkom firma już od kilku lat jest w czołówce sieci handlowych pod względem oferowanych warunków finansowych. Również i w tym roku osoby na wybranych stanowiskach będą mogły liczyć na wyższe wynagrodzenie. Planowane miesięcznie wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od stażu pracy i lokalizacji ma wynieść do 4100 zł brutto miesięcznie. Podwyżki wejdą w życie z dniem 1 marca 2021 roku - informuje sieć handlowa.

Kaufland stawia na transparentność oferowanych warunków. Każdy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, początkowo na czas określony. Kolejna umowa zawierana jest zawsze na czas nieokreślony. Pracownicy szeregowi otrzymują jasną informację, jak będzie wyglądać ich wynagrodzenie w perspektywie kolejnych trzech lat. W ubiegłym roku poza podwyżką wynagrodzeń w ramach podziękowania za wytężoną pracę osoby zatrudnione w sieci otrzymały dodatek motywacyjny w kwocie 500 zł oraz zwiększoną wartość bonów, które pracownicy co roku dostają przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Poza stabilnymi warunkami pracy firma dba również o rozwój zawodowy.

– Podstawą działania naszej firmy są pracownicy, których zaangażowanie stanowi o sukcesie całej organizacji. Doskonale to rozumiemy i zależy nam na tym, aby nasz zespół nieustannie poszerzał swoją wiedzę i kompetencje, w czym aktywnie ich wspieramy. Dzięki temu 95% awansów w naszej firmie to awanse wewnętrzne – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

W 2020 roku sieć, po raz czwarty z rzędu, otrzymała tytuł Top Employer Polska oraz, po raz drugi, tytuł Top Employer Europa. Kaufland jest jednym z najatrakcyjniejszych pracodawców w branży handlowej w Polsce. Pod względem oferowanych warunków finansowych w branży handlowej firma utrzymuje w kraju wysokie miejsce.

Kaufland wie, jak ważne poza świadczeniami finansowymi są benefity pozapłacowe. W pełni rozumie różne potrzeby pracowników wynikające z ich pasji czy oczekiwań, dlatego firma umożliwia swojemu zespołowi pełną personalizację świadczeń dodatkowych. Każda osoba zatrudniona w sieci ma dostęp do Kafeterii MyBenefit, która obejmuje pozapłacowe dodatki, takie jak E-Karta MultiSport, vouchery oraz zniżki do realizacji w licznych sklepach, bilety do kina, wejściówki na najważniejsze wydarzenia kulturalne czy sportowe, a nawet wyjazdy wakacyjne i wiele innych atrakcji. Każdy pracownik może opłacić wybrane benefity za pomocą punktów, którymi firma zasila jego indywidualne konto.

Poza dostępem do Kafeterii MyBenefit pracownicy sieci handlowej mogą liczyć również na prywatną opiekę medyczną, bony pracownicze na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, paczkę bożonarodzeniową, nagrodę jubileuszową, grupowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach, dodatkową wypłatę emerytalną, zniżkę na studia czy wyprawkę dla malucha, dla każdego pracownika, który został rodzicem.