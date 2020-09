Kaufland zakończył letnie praktyki. Zatrudni sześciu praktykantów

Do programu letnich praktyk zgłosiło się ponad 1000 osób z całej Polski. Szansę na naukę nowych umiejętności otrzymały 22 osoby we wrocławskiej centrali sieci oraz 6 w centrach dystrybucyjnych Kaufland. Sześciu praktykantów będzie kontynuowało pracę w strukturach sieci.

– Cieszy nas, że zainteresowanie letnią edycją praktyk w naszej firmie było tak duże. To pokazuje, jak cenna dla młodych ludzi jest możliwość zdobycia doświadczenia i praktycznych umiejętności w firmie znanej i o ugruntowanej pozycji na rynku. Chętnie dzielimy się z nimi swoją wiedzą, ponieważ jesteśmy świadomi, że to właśnie od przyszłych kadr będzie zależeć dalszy sukces naszej firmy. Część praktykantów zdecydowała się na rozpoczęcie kariery zawodowej właśnie w Kauflandzie, co świadczy o dużych możliwościach rozwoju, jakie oferujemy młodym ludziom – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Uczestnicy praktyk przez ostatnie trzy miesiące stawiali pierwsze zawodowe kroki u boku doświadczonych pracowników Kaufland z takich działów, jak: HR, zaopatrzenie, zakup, koordynacja promocji, IT, finanse i rachunkowość, marketing czy zarządzanie nieruchomościami.

Uczestnicy praktyk mogli również zgłosić się do konkursu „Innowacje na wakacje” i przedstawić pomysły na optymalizację pracy. Z dziewięciu zgłoszonych prac sześć, przeszło do finału.

Realizowany przez Kaufland program Absolwent jest skierowany do absolwentów wszystkich kierunków studiów bezpośrednio po ich zakończeniu lub mających krótkie doświadczenie zawodowe. Uczestnicy programu przez 12 miesięcy poznają szczegółowo specyfikę pracy w Kauflandzie, otrzymują wynagrodzenie i zyskują szansę na zdobycie wiedzy we wszystkich obszarach funkcjonowania marketu.