Festiwal „Polska od Kuchni” to ogólnopolskie wydarzenie, którego celem jest prezentacja bogactwa kulinarnego i kulturowego lokalnych społeczności. Zwieńczeniem dotychczasowych imprez będzie Wielki Finał, który odbędzie się już w najbliższą sobotę 1 października na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.

Kaufland organizuje finał festiwalu "Polska od Kuchni"/ fot. mat. pracowe

W trakcie finału festiwalu, którego Kaufland Polska jest jednym ze sponsorów, sieć zaprasza do swojego stoiska, gdzie odwiedzający będą mogli poznać smaki produktów marki K-Stąd Takie Dobre, pochodzących od lokalnych dostawców i dostępnych wyłącznie w sklepach sieci.

Będą to m.in. racuchy, ciasta, pierogi, pieczywo ze smalcem. Dodatkowo Kaufland zorganizuje na scenie konkurs, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody AGD. Sieć zaprasza także do specjalnie przygotowanej strefy, gdzie dzieci będą mogły wziąć udział w konkursie ekologicznym.

"Polska od Kuchni", finał 1 października

W trakcie Wielkiego Finału, który odbędzie się 1 października 2022r. w godz. 11-17.20 na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, nastąpi rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego i artystycznego. Półfinalistki ze wszystkich województw będą rywalizować o tytuł Miss Wdzięku oraz Kobiety Gospodarnej i Wyjątkowej.

Nie zabraknie pokazów kulinarnych, degustacji regionalnych potraw, konkursów z nagrodami dla uczestników. Zwieńczeniem finału będzie koncert Roztańczony PGE Narodowy, podczas którego wystąpią znane i lubiane gwiazdy polskiej muzyki m.in. Zenon Martyniuk, Boys, Dawid Kwiatkowski. Wstęp na festiwal jest bezpłatny, natomiast na koncert wyłącznie za okazaniem biletu.

