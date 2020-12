Kaufland ze świątecznymi prezentami dla pracowników

Tegoroczne paczki świąteczne, które trafiły w ręce wszystkich osób zatrudnionych w marketach, centrach dystrybucyjnych oraz centrali sieci Kaufland, a także do emerytowanych pracowników, nawiązują nie tylko do rodzinnej atmosfery nadchodzących świąt. Upominki inspirowane są działaniami Kaufland na rzecz zrównoważonego rozwoju, a ich zawartość podkreśla istotę społecznej odpowiedzialności biznesu w planach firmy na 2021 rok. Rozwiązanie spotkało się z bardzo pozytywną reakcją ze strony pracowników sieci.

– Już od kilku lat tradycją naszej firmy jest obdarowywanie pracowników świątecznymi upominkami. Podobnie jak w zeszłym roku, również i w tym w paczkach znajdują się ulubione produkty naszych pracowników, takie jak słodycze, szynka, kawa, herbata. Dodatkowo karton, w którym znalazły się artykuły spożywcze i ekologiczna torba, został wyprodukowany z poddanej recyclingowi tektury i papieru pochodzących z naszych marketów. Zależało nam, by nie było to opakowanie jednorazowego użytku, dlatego zaprojektowaliśmy go w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie. Pracownicy bardzo pozytywnie zareagowali na tegoroczne upominki świąteczne – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Kaufland uruchomił także świąteczną stronę internetową dla pracowników, na której znajdują się specjalne instrukcje wyjaśniające krok po kroku, jak z otrzymanego kartonu zrobić oryginalny lightbox, zabawkę dla kota, mini teatrzyk, a nawet piłkarzyki. Rozwiązanie pozwala nie tylko na kreatywne spędzenie czasu z całą rodziną, ale także propaguje edukację ekologiczną wśród najmłodszych.

Na stronie znalazły się również treści edukacyjne poruszające temat obiegu surowców wtórnych

oraz materiały zachęcające do włączenia się we wspólne działania na rzecz ochrony środowiska. Wszystko pod hasłem „Zróbmy to razem”.

Tradycyjnie, oprócz świątecznych paczek, wszyscy pracownicy otrzymali bony podarunkowe w postaci kart przedpłaconych. W ramach podziękowania za cały 2020 rok sieć zdecydowała się na zasilenie tegorocznych kart dodatkową kwotą. W ręce pracowników trafiły bony o wartości do 700 zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.