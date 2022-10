Kaufland przygotował kolejną edycję programu stażowego Absolwent. Staż skierowany jest do osób z krótkim doświadczeniem zawodowym.

Kaufland rekrutuje do programu stażowego Absolwent

- Udział w programie stażowym Absolwent, regularnie organizowanym przez sieć Kaufland, to szansa na rozwój kompetencji i umiejętności, a także przepustka do stałego zatrudnienia i awansu w strukturach firmy. Roczny staż skierowany jest do osób z krótkim doświadczeniem zawodowym, będących na końcowym etapie studiów oraz absolwentów uczelni wyższych - informuje sieć.

Osoby zainteresowane dołączeniem do sieci Kaufland będą miały również szansę na bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami firmy podczas targów Talent Days, które odbędą się 26 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu.

Kaufland przygotował dla uczestników programu roczną umowę o pracę, wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł brutto oraz pakiet benefitów pozapłacowych. Zainteresowani programem rozpoczną swoją stażową przygodę 2 stycznia 2023 roku. Rekrutacja potrwa do 10 listopada 2022 roku.

Praca w Kauflandzie: Jakie stanowiska są wolne?

Stażyści biorący udział w programie Absolwent będą mogli zdobyć doświadczenie w Departamencie Sprzedaży w całej Polsce, Departamencie IT oraz w Pionie Rachunkowości i Finansów we Wrocławiu. Jedną z przesłanek zachęcających do podjęcia stażu jest dla młodych osób możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem międzynarodowego przedsiębiorstwa. Przekonał się o tym Patryk Woźniak, uczestnik poprzedniej edycji programu stażowego Absolwent, który zdecydował się na rozpoczęcie swojej kariery właśnie w sieci Kaufland.

- Przede wszystkim poznajemy firmę. To nauka poprzez praktykę. Miałem obawy, że będę parzył kawę, a jestem jednym z pracowników – zajmuję się księgowością. W dodatku zawsze obok jest ktoś, kogo mogę poprosić o pomoc. Mamy elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej. Najczęściej przychodzę jednak do biura, bo wiem, że na miejscu nauczę się najwięcej – podsumował Patryk Woźniak, dziś pracownik Kaufland Polska, który brał udział w poprzedniej edycji programu Absolwent.

