Kazachstan: niezaszczepieni nie wejdą do centrów handlowych w weekendy

Od najbliższej soboty w Kazachstanie osoby niezaszczepione przeciw Covid-19 nie będą mogły wybrać się w weekendy na zakupy, do restauracji, czy kawiarni w centrach handlowych - poinformowały w środę władze tego państwa. Rząd tłumaczy nowy zakaz potrzebą opanowania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Autor: PAP

Data: 25-08-2021, 11:55

Nowy zakaz covidowy w Kazachstanie dotyczy centrów handlowych; fot. shutterstock.com

By wejść do galerii handlowej, każda osoba będzie zobowiązana do okazania tzw. zielonego certyfikatu w aplikacji na telefonie. Zielony status w aplikacji będzie informował o szczepieniu danej osoby przeciw Covid-19, niedawnym negatywnym teście PCR, bądź ozdrowieniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy - tłumaczą kazachstańskie władze.

Obostrzenia w Kazachstanie

Kazachstan w przyszłym miesiącu planuje ponowne otwarcie szkół, po wielu miesiącach zamknięcia. Placówki oświatowe zamknięto tam w marcu 2020 roku.

Według danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w tej byłej republice radzieckiej od początku pandemii zanotowano ponad 820 tys. infekcji SARS-CoV-2, a także ponad 12,5 tys. zgonów związanych z wirusem. We wtorek zarejestrowano niemal 6,5 tys. nowych przypadków koronawirusa, ale nie było ani jednego zgonu. Zaszczepionych co najmniej jedną dawką preparatu przeciw Covid-19 jest 34 proc., a w pełni 27 proc. populacji kraju.