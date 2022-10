Trwa pierwszy etap plebiscytu, w którym wybierane jest Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Finałowe słowa wybierze jury, teraz pora na internautów, którzy mogą zgłaszać swoje propozycje. Jedną z nich jest niezwykle popularny Kerfuś.

Kerfuś ma szansę zostać Młodzieżowym Słowem Roku fot./archiwum

Młodzieżowe Słowo Roku 2022 - jak wygląda głosowanie?

Z nadesłanych propozycji 15 listopada jury wybierze 20 finałowych słów, a następnie do 30 listopada będzie można głosować na zwycięzcę. Do 8 listopada internauci mogą zgłaszać swoje propozycje organizatorom na stronie sjp.pwn.pl. Konieczne, oprócz podania słowa, jest przytoczenie przykładów jego użycia.

Młodzieżowe Słowo Roku 2022 - Kerfuś wśród propozycji

Wśród tegorocznych propozycji internautów na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 znalazły się m.in.: essa (łatwy), rel (coś, z czym ktoś się utożsamia), slay (coś bardzo dobrego) oraz kerfuś, o którym szeroko pisaliśmy ostatnio w naszym serwisie.

Młodzieżowe Słowo Roku będzie w 2022 roku wybierane już po raz siódmy. Zwycięzcy z poprzednich edycji to m.in.: sztos (coś super), dzban (ktoś głupi) i śpiulkolot (miejsce do spania lub też sama czynność ułożenia się do snu).

Fenomen Kerfusia. Dlaczego Kerfuś jest tak popularny?

Kerfuś to samojezdny robot, którego można spotkać w dwóch warszawskich sklepach sieci Carrefour. Sprzedaje napoje PepsiCo oraz chipsy Lay’s.

Roboty Kerfuś opatrzone brandingiem marek Pepsi oraz Lay’s zachęcają klientów Carrefour do zakupu produktów obu marek. Urządzenia nie służą jedynie wsparciu sprzedaży, ale mają za zadanie również zaciekawić konsumentów robiących zakupy i zachęcić ich do wejścia z nimi w interakcję.

Funkcje sensoryczne Kerfusia spowodowały nieoczekiwany wzrost zainteresowania reklamowym robotem w polskim internecie w połowie października. Po pogłaskaniu Kerfusia po "głowie" można usłyszeć "Nie dotykaj moich uszu" lub "Nie chcę się z Tobą bawić, miau". To właśnie kocie "uszka" i kobiecy głos Kerfusia wzbudziły duże zainteresowanie robotem m.in. wśród użytkowników serwisu Wykop. Powstało wiele filmików i memów z Kerfusiem w roli głównej, a jego popularność zdaje się nie maleć.

