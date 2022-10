Kerfuś, sympatyczny robot sprzedażowy Carrefoura i PepsiCo został bohaterem specyficznych memów. Pojawiły się też informacje, że maszyna może niedługo zniknąć ze sklepów Carrefour Polska. Jaki będzie dalszy los Kerfusia?

Kim jest Kerfuś?

Kerfuś to samojezdny robot, którego można spotkać w dwóch warszawskich sklepach sieci Carrefour. Sprzedaje napoje PepsiCo oraz chipsy Lay’s.

Roboty Kerfuś opatrzone brandingiem marek Pepsi oraz Lay’s zachęcają klientów Carrefour do zakupu produktów obu marek. Urządzenia nie służą jedynie wsparciu sprzedaży, ale mają za zadanie również zaciekawić konsumentów robiących zakupy i zachęcić ich do wejścia z nimi w interakcję.

Gdzie można spotkać Kerfusia?

Od końca września dwa Kerfusie sprzedające napoje Pepsi oraz chipsy Lay’s można spotkać w sklepach Carrefour zlokalizowanych w centrach handlowych Westfield Arkadia oraz Galeria Wileńska w Warszawie.

Koniec Kerfusia? Czy roboty znikną z Carrefoura?

Jak mówi w rozmowie z serwisem Portalspozywczy.pl Julian Krzyżanowski, manager ds. komunikacji korporacyjnej PepsiCo na Polskę oraz Europę Centralną, Kerfusia będzie można spotkać w sklepach Carrefoura jeszcze co najmniej przez kilka tygodni.

- Kerfusia póki co można zobaczyć w 2 centrach handlowych w Warszawie tj. Westfield Arkadia oraz Galeria Wileńska i spotyka się z życzliwymi reakcjami ze strony konsumentów. Roboty w tych centrach będą dostępne przez najbliższe tygodnie aż do Świąt - dodaje.

Kerfuś nie zniknie ze sklepów Carrefour? Sieć wyjaśnia

Jednak, jak poinformowało redakcję Portalu Spożywczego biuro prasowe sieci Carrefour Polska, to, że Kerfuś nie będzie "woził" produktów koncernu PepsiCo (umowa między stronami obowiązuje do końca 2022 roku - na razie nie wiadomo czy zostanie przedłużona), nie oznacza, że zupełnie zniknie ze sklepów francuskiej sieci:

- Chcielibyśmy zdementować informację jakoby robot Kerfuś miał zniknąć ze sklepów Carrefour. Robot Kerfuś to inicjatywa promocyjna sieci Carrefour Polska, której pierwszym partnerem została firma Pepsi. Nasza obecna współpraca obejmuje dwa hipermarkety Carrefour w Warszawie i została zaplanowana do końca roku - poinformowało nas biuro prasowe sieci.

Kerfusie w marketach Carrefour nie tylko w Warszawie?

Wygląda więc na to, że Kerfusie nie tylko nie znikną z dwóch warszawskich placówek Carrefoura, ale mają szanse pojawić się także w innych miastach:

- Ogromna popularność Kerfusia spowodowała, że pracujemy już intensywnie nad rozwojem tego projektu, zarówno pod względem nowych partnerów, jak i lokalizacji - mówi biuro prasowe Carrefour Polska.

Kerfuś. Jakie funkcjonalności ma sprzedażowy robot PepsiCo i Carrefoura?

PepsiCo i Carrefour poprzez projekt chcą promować nowe podejście do konsumenta w procesie sprzedaży.

Podczas zakupów ma on pozostać centralną postacią, dlatego dzięki zastosowaniu nowatorskich urządzeń nie będzie musiał krążyć po sklepie w poszukiwaniu pożądanego produktu – to produkt przyjedzie do niego, a inteligentne roboty zaproponują mu optymalnie dobrany do jego potrzeb asortyment. Jest to narzędzie szczególnie przydatne do promowania nowości produktowych ze względu na bardzo skuteczne przyciąganie uwagi i mobilność gwarantującą widoczność w wielu punktach sklepu - informują spółki.

Zarówno PepsiCo jak i Carrefour przewidują, że roboty w marketingu i sprzedaży będą wkrótce o wiele bardziej popularne dzięki upowszechnianiu się nowoczesnych technologii oraz większej dostępności tego typu urządzeń na rynku.

Kerfuś i memy. O co chodzi?

Kerfuś, oprócz funkcji typowo sprzedażowych, czyli prezentowania oferty PepsiCo, został bowiem wyposażony w funkcje sensoryczne. To właśnie one spowodowały nieoczekiwany wzrost zainteresowania reklamowym robotem w polskim internecie w połowie października. Kerfuś hitem. Dlaczego memy z Kerfusiem podbijają internet?

Po pogłaskaniu Kerfusia po "głowie" można usłyszeć "Nie dotykaj moich uszu" lub "Nie chcę się z Tobą bawić, miau". To właśnie kocie "uszka" i kobiecy głos Kerfusia wzbudziły duże zainteresowanie robotem m.in. wśród użytkowników serwisu Wykop.

PepsiCo o memach z Kerfusiem: Nie wszystkie są zabawne

Robot z Carrefoura zyskał mocno na popularności wśród miłośników mangi i anime budząc nawet skojarzenia natury...seksualnej. I choć nie wszystkie memy i wpisy, które pojawiły się wokół Kerfusia w sieci możemy tu zacytować, rosnącą popularność Kerfusia skomentowała oficjalnie firma PepsiCo.

- E-Robot Kerfuś to innowacyjne narzędzie sprzedażowe oraz promocyjne, które wchodzi w interakcję z konsumentami, aby uatrakcyjniać im proces zakupowy. Kerfusia póki co można zobaczyć w 2 centrach handlowych w Warszawie tj. Westfield Arkadia oraz Galeria Wileńska i spotyka się z życzliwymi reakcjami ze strony konsumentów. (...) Rzeczywiście w sieci pojawiło się wiele memów związanych z Kerfusiem, niektóre są dowcipne, inne nie. To zainteresowanie jest przejawem dużej twórczości internautów - mówi nam Julian Krzyżanowski, manager ds. komunikacji korporacyjnej PepsiCo na Polskę oraz Europę Centralną.

