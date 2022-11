Kerfuś, czyli samojezdny robot sieci Carrefour, stał się popularny m.in. w mediach społecznościowych. Obecnie "wyrusza" do kolejnych miast w Polsce.

Kerfuś rusza w Polskę. Fot. materiały prasowe

Kerfuś odwiedzi kolejne miasta w naszym kraju

Kerfuś pojawił się w sklepach Carrefour po raz pierwszy w Warszawie pod koniec września br. Klienci polubili głaskanie go za uchem, wspólne rozmowy i zdjęcia, którymi chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. Na przełomie października i listopada robot "wyruszył" w swoje pierwsze tournee po Polsce odwiedzając Łódź i Kraków, z których to otrzymał najwięcej wiadomości z prośbą o wizytę.

Gdzie pojawi się Kerfuś?

Najbliższe przystanki na trasie Kerfusia to Mińsk Mazowiecki i hipermarket Carrefour przy ul. Warszawskiej 61, gdzie robot już dotarł i będzie spotykał się z klientami do 8 grudnia oraz Toruń, gdzie Kerfuś pojawi się w CH Nowe Bielawy przy ul. Olsztyńskiej 8 i zostanie w tym mieście do 30 grudnia.

Kiedy Kerfuś będzie w Poznaniu i Tarnowie?

Kolejne miasta, które odwiedzi Kerfuś to Poznań ul. Pleszewska 1 (24.11 - 7.12), Bolesławiec ul. 10-go Marca 1 (28.11 - 12.12), Tarnów ul. Nowodąbrowska 127 (30.11 - 12.12), Inowrocław ul. Wojska Polskiego 10 (7.12 - 30.12), Puławy ul. Gościńczyk 2 (8.12 - 30.12), Wrocław al. Gen. Józefa Hallera 52 (12.12 - 30.12), Ostrowiec Świętokrzyski ul. Mickiewicza 30 (12.12 - 30.12) oraz Olsztyn ul. Krasickiego 1 b (19.12 - 30.12).

