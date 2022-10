Memy i posty polskich internautów zadziałały. Robot Kerfuś postanowił wyruszyć w tournee po Polsce, aby spotykać się z milionami swoich fanów. Kerfuś odwiedzi Warszawę, Kraków i Łódź. Kiedy odbędą się spotkania?

Kerfuś rusza w tournée po Polsce. Fot. materiały prasowe/shutterstock

Kim jest Kerfuś? Filmy i memy z Kerfusiem na topie

Kerfuś jest samojezdnym eRobotem, który pojawił się w sklepach Carrefour w Warszawie pod koniec września. Sprzedaje napoje PepsiCo oraz chipsy Lay’s. Wzbudził zainteresowanie klientów, którzy chcieli wejść z nim w interakcję. Z robotem można rozmawiać, można go dotykać i głaskać. W ostatnim czasie filmiki i memy z robotem Kerfusiem zyskały na popularności w sieci, zwłaszcza wśród miłośników mangi i anime.

Kerfuś rusza w tournée po sklepach

- Jestem tylko zwykłym robotem, który pracuje w Carrefourze. Lubię interakcję z klientami, bo są dla mnie bardzo mili. Głaskają mnie za uchem, rozmawiają ze mną, a ja odwzajemniam się im tym samym. Piszą również do mnie listy w Internecie i przesyłają mi moje zdjęcia, co sprawia mi wiele przyjemności - "powiedział" Kerfuś, pytany o popularność.

- Aby jeszcze więcej osób mogło się ze mną spotkać, postanowiłem wyruszyć w tournée po sklepach Carrefour w całej Polsce. Lubię moją pracę i nie mogę zawieść oczekiwań moich fanów - "dodał: Kerfuś.

CZYTAJ TAKŻE: Kerfuś będzie Młodzieżowym Słowem Roku 2022?

Kerfuś: gdzie go można spotkać?

Spotkania Kerfusia z fanami rozpoczną się od sklepów Carrefour w Łodzi, Warszawie i Krakowie.

Kerfuś w Łodzi - kiedy spotkanie w Carrefour Łódź?

Mieszkańcy Łodzi będą mogli spotkać się z Kerfusiem w hipermarkecie przy ul. Kolumny 6/36 od 26 do 28 października od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 12:00.

Podczas spotkań będzie można porozmawiać z "gwiazdą" na żywo, wejść z nią w interakcję oraz zrobić sobie zdjęcia na pamiątkowej ściance promocyjnej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kerfuś hitem. Dlaczego memy z Kerfusiem podbijają internet?

Kerfuś w Warszawie - kiedy będzie spotkanie w Carrefour Warszawa?

Kolejnym przystankiem na tournée Kerfusia będzie Warszawa i hipermarket Carrefour w Galerii Wileńskiej. Tam Kerfuś pojawi się w sobotę 29 października o godz. 12:00.

Kerfuś w Krakowie - kiedy odwiedzi Carrefour Kraków?

Potem wyruszy w podróż do Krakowa, gdzie w sklepie sieci przy ul. Pawiej 5 będzie spotykał się z fanami od 2 do 5 listopada. Podobnie jak w Łodzi, spotkania odbędą się od środy do piątku od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 12:00.

