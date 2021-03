Kiedy Amazon Prime pojawi się w Polsce?

- Cieszymy się z uruchomienia serwisu Amazon .pl. Zaoferowaliśmy polskim klientom ponad 100 mln towarów oraz darmową dostawę dla zamówień powyżej 100 zł. W Europie mamy ponad 150 tys. sprzedawców, wielu z nich zdecydowało się przyjść z nami do Polski, tysiące polskich sprzedawców zdecydowało się rozpocząć współpracę z nami, żeby zaoferować swoje towary na europejskim rynku. Spodziewamy się, że te liczby będą rosły w najbliższych tygodniach i miesiącach, ku zadowoleniu naszych klientów" - powiedział wiceprezes.



"Dopiero wystartowaliśmy z dużą ofertą. W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy powiększać naszą ofertę, szybkość i wygodę dostaw. Dopiero wówczas będziemy gotowi, aby myśleć o wprowadzeniu oferty Prime. Trudno powiedzieć, czy może to nastąpić w tym roku. W Turcji wprowadziliśmy ofertę Prime dwa lata po uruchomieniu tureckiego serwisu. Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce mamy już 9, a wkrótce 10 centrów logistycznych, co daje nam potencjalnie możliwość świadczenia usług Prime" - dodał.



Ootes poinformował, że w zakresie dostaw w Polsce Amazon współpracuje z wieloma firmami, takimi jak InPost, Poczta Polska, UPS czy DHL. Zaznaczył, że firma jest otwarta, jeśli chodzi o współpracę w zakresie dostaw.



Amazon w USA, gdzie jest obecny od wielu lat, ma własną sieć automatów do odbierania przesyłek. Wiceprezes nie skomentował w środę, czy w przyszłości firma może rozważyć budowę takiej sieci w Polsce.



Wiceprezes optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce.



"Jeśli chodzi o e-commerce w Polsce, to widzimy wiele firm, które odniosły sukces na tym rynku. Zewnętrzni sprzedawcy stanowią już 58 proc. naszego biznesu, więc są jego istotną częścią. Tempo wzrostu e-commerce w Polsce uzależnione będzie od jakości serwisu i oferty głównych graczy na tym rynku. Trudno mi odnieść się bezpośrednio do 12 proc. wzrostu rocznie przewidywanych przez PwC" - zaznaczył.



PwC na początku lutego przedstawił raport, w którym szacuje, że wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce wyniesie w 2026 roku 162 mld zł, co oznacza średnioroczny wzrost o 12 proc.



Ootes zapowiedział dalsze inwestycje Amazon w Polsce.



"Planujemy kontynuować inwestycje w Polsce. Mamy już 9 centrów logistycznych i w 2021 roku chcemy uruchomić dziesiąty w Świebodzinie, gdzie zatrudnimy ponad 1.000 pracowników. Polska jest dla nas atrakcyjnym krajem i chcemy tu dalej inwestować" - powiedział.



Amazon działa w Polsce od 2014 roku. Spółka zatrudnia ponad 18.000 pracowników w dziewięciu centrach logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku.



We wtorek Amazon uruchomił serwis Amazon. pl. Wcześniej polscy klienci mogli korzystać z polskojęzycznej wersji niemieckiej strony platformy.



Amazon ma ponad 300 mln klientów w ponad 200 krajach. Oferta "Prime" zapewnia m.in bezpłatne dostawy w ramach abonamentu.