Kiedy powrót VAT na żywność do normalnej stawki?

Autor: PAP

Data: 06-07-2022, 11:10

Powrót VAT na żywność do normalnej stawki musi nastąpić w momencie przynajmniej stabilizacji cen albo perspektywy obniżenia; w momencie, gdy grozi to podwyżką cen, nie należy się z zerowej stawki wycofywać - powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Kiedy powrót VAT na żywność do normalnej stawki? fot. shutterstock

W programie Tłit WP Kowalczyk był pytany, czy nie obawia się gwałtownego wzrostu cen po wygaśnięciu tarczy antyinflacyjnej, przewidującej m.in. zerowy VAT na żywność.

Zerowy VAT na żywność: Do kiedy?

Wicepremier zaznaczył, że powrót VAT na żywność do normalnej stawki musi nastąpić w momencie stabilizacji cen. "Przynajmniej stabilizacji albo jakiejś perspektywy obniżenia; w momencie, gdy grozi to podwyżką, nie należałoby tego robić (wycofywać się z zerowej stawki, PAP), by nie dublować dwóch czynników, które powodują wzrost cen" - powiedział minister rolnictwa.

Był też pytany, czy zakłada możliwość podwyżki VAT do 25 proc. - jak sugerował Marek Belka, eurodeputowany, b. prezes NBP, który ocenił w TVN24, że wkrótce rząd będzie musiał podnieść VAT do europejskiego maksimum - 25 proc. Kowalczyk zapewnił, że nie ma potrzeby podwyżki VAT, bo wpływy podatkowe zwiększyły się z powodu uszczelnienia. "To nam zupełnie wystarczy" - dodał wicepremier.

W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest m.in. zerowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe, na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. W parlamencie dobiegają końca prace nad przepisami wydłużającymi działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października br.