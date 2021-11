Kiedy sprzedaż detaliczna zacznie słabnąć?

Październikowe dane o sprzedaży detalicznej w Polsce były nieco lepsze od oczekiwań rynkowych. Zdaniem ekonomistów, w kolejnych miesiącach efekty wzrostu inflacji znajdą odzwierciedlenie w słabnącej konsumpcji.

Autor: PAP

Data: 23-11-2021, 12:51

Dobre dane o sprzedaży detalicznej; fot. unsplash.com

Październikowa sprzedaż bez restrykcji

ING BANK ŚLĄSKI:

"Na korzyść sprzedaży działa obecnie niska baza - rok temu były już restrykcje w restauracjach oraz dobrowolny spadek wizyt w sklepach, bo nie było jeszcze szczepień, dlatego w obecnych danych widać poprawę sprzedaży nawet w kategoriach dotkniętych inflacją.



W najbliższych miesiącach (negatywny) wpływ wysokiego CPI na konsumpcję zostanie przesłonięty przez efekt niskiej sprzedaży z 2020 roku. Od października 2020 zaczęły się restrykcje w restauracjach, od listopada w sklepach, więc w okresie październik-listopad nastąpił gwałtowny skok efektywnego lockdownu (oficjalnych restrykcji oraz spadku mobilności klientów). Obecnie mamy koniec listopada i nie ma restrykcji ani istotnego spadku mobilności. Może wysoka sprzedaż obecnie to też łapanie cen przed dalszym skokiem CPI".

Inflacja będzie mocniej wpływać na konsumpcję

BANK MILLENNIUM:



"W październiku najsilniej wzrosła sprzedaż odzieży i obuwia, która była o 29,3 proc. wyższa niż przed rokiem. Przyspieszyła też sprzedaż w kategorii pozostałe (+13,2 proc. rdr), gdzie duży udział mają markety budowlane, a także sprzedaż paliw. Dynamika sprzedaży w pozostałych kategoriach wyhamowała, co wiąże się zapewne z przedłużającymi się zaburzeniami w zaopatrzeniu. Pogłębił się bowiem spadek sprzedaży aut oraz mebli oraz sprzętu AGD i RTV, a to w tych branżach brak surowców i materiałów stanowi silne ograniczenie dla bieżącej aktywności ekonomicznej. Spadek popytu na te towary wiązać się może także z wysoką inflacją, która zmniejsza siłę nabywczą dochodów oraz ogranicza popyt na towary.



Inflacja będzie miała coraz silniejszy wpływ na konsumpcję, ponieważ w znacznej mierze ograniczy realny wzrost dochodów rozporządzalnych, który na początku przyszłego roku może być bliski zera. Wysoka inflacja, w połączeniu ze wzrostem stóp procentowych już teraz przekłada się na pogorszenie nastrojów konsumenckich, oczekiwań co do przyszłej sytuacji dochodowej, a w konsekwencji może zmniejszyć skłonność do zakupów dóbr trwałego użytku. W rezultacie perspektywy konsumpcji w kolejnych kwartałach nieznacznie się pogarszają. Konsumpcja pozostawać będzie ważnym filarem gospodarki, jednak jej kontrybucja do PKB w przyszłym roku zmniejszy się w stosunku do roku 2021".

Październikowa sprzedaż dobra na przestrzeni miesięcy

ALIOR BANK:



"Październikowe dane o sprzedaży detalicznej są w naszej ocenie dobre. Wskaźniki sentymentu konsumentów sugerowały, że decyzje zakupowe będą raczej redukowane w otoczeniu podwyższonej inflacji i przyspieszającej epidemii. Tymczasem październikowy odczyt jest de facto najmocniejszy na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy – sprzedaż detaliczna po odsezonowaniu wzrosła o 1,2 proc. mdm, wobec zaledwie 0,2 proc. mdm we wrześniu czy też 0,4 proc. mdm w sierpniu. Wynik został zrealizowany pomimo słabości utrzymującej się w obszarze motoryzacji (to głównie przyczyna niedostatków podażowych). W szerszym horyzoncie po październiku mamy lekkie nadgonienie zaległości do trendów obserwowanych przed pandemią".

Wkrótce widoczne efekty rosnącej inflacji

BANK PEKAO:

"Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 6,9 proc. rdr, blisko konsensusu i naszej prognozy. Nie pomyliliśmy się również co do głównego mechanizmu zapewniającego przyspieszenie sprzedaży pomimo wyraźnych sygnałów pogorszenia nastrojów konsumenckich w ostatnich miesiącach. Jest nim niska baza z poprzedniego roku związana z samoograniczaniem się konsumentów i efektami pierwszych restrykcji epidemicznych wprowadzanych w obliczu II fali epidemii.



W samym październiku sprzedaż ogółem wzrosła o 1,2 proc. mdm (po odsezonowaniu), co zbliżyło indeks sprzedaży do niedawnych maksimów. Tym niemniej, są to wartości wciąż niższe od trendu i sformułowana przez nas kilka miesięcy temu teza o rozbieżnych losach sfery konsumpcyjnej i produkcyjnej w Polsce pozostaje w mocy. W istocie rzeczy, w ostatnim miesiącu ten dystans znacząco wzrósł. Można spodziewać się, że efekty wzrostu inflacji (tu warto zauważyć, że deflator sprzedaży wzrósł z 6,0 do 7,5 proc. rdr) będą odczuwalne przez konsumenta w kolejnych miesiącach i okrojenie dynamiki realnych dochodów znajdzie odzwierciedlenie w słabości konsumpcji. Konsument będzie więc nadal pozostawał w tyle za producentem".

W listopadzie br. mocno pogorszyły się nastroje konsumenckie

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

"Nominalne tempo wzrostu sprzedaży detalicznej wyraźnie przyspieszyło w październiku, co wynika jednak w dużej mierze z wysokiego wzrostu cen towarów: deflator 'skoczył' do 7,0 proc. rdr z 5,7 proc. rdr we wrześniu. Dynamika realna także znalazła się w październiku na wyższym niż w ubiegłym miesiącu poziomie, i to z kolei oznacza prawdopodobnie próbę 'ucieczki' i przyspieszanie zakupów przez gospodarstwa domowe w obliczu powszechnie rosnących cen towarów i usług. Jednocześnie z innych badań GUS wiadomo, że w listopadzie br. mocno pogorszyły się nastroje konsumenckie, co ogólnie źle wróży konsumpcji w kolejnych miesiącach. Na razie popyt konsumpcyjny pozostaje głównym silnikiem polskiej gospodarki, ale istnieje ryzyko, że zacznie on pracować wolniej".

Wzrost konsumpcji w IV kwartale

JAKUB RYBACKI, POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY (e-mail):



"Wzrost sprzedaży detalicznej przyspieszył w październiku z 5,1 proc. do 6,9 proc., nieco powyżej rynkowych prognoz. Komentarz GUS wskazuje na wysoki popyt na odzież oraz dobra półtrwałe. Szczególnie mocno wzrosła sprzedaż w kategorii pozostałe, która agreguje wydatki w galeriach np. na biżuterię czy zabawki dziecięce. Negatywnie wyróżnia się sprzedaż samochodów – wolumen w październiku był niższy o 5,2 proc. niż rok temu.



Spodziewamy się, że podwyższona inflacja nie będzie mieć wpływu na plany zakupowe konsumentów. Badania koniunktury wskazują, że liczba osób planująca ponieść duże wydatki jest historycznie wysoka. Dodatkowo, w niektórych badaniach, tendencja jest rosnąca. Dlatego też wzrost konsumpcji w IV kwartale powinien przekroczyć 6 proc.".