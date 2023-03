Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami poinformowało o niecodziennej sytuacji - malutkim gekonie, który został znaleziony w kapuście, zakupionej w popularnej sieci handlowej.

Gekon w kapuście

KTOZ poinformowało o sprawie na Facebooku.

- To już kolejna tego typu sytuacja, z jaką się stykamy w niewielkim odstępie czasu.

Kiedyś był gekon, który przyjechał do naszego pięknego kraju na tirze, tym razem taki jegomość został znaleziony w kapuście, zakupionej w jednej z popularnych sieci handlowych - czytamy na Facebooku.

Jak napisano, kilkucentymetrowy maluch na szczęście został w porę odkryty, a pani - nabywczyni kapusty, zgłosiła się na ul. Floriańską do krakowskiego biura Towarzystwa z prośbą o pomoc w tej niecodziennej sytuacji.

"Zwierzak weekend spędził u naszej koleżanki, a dzisiaj przeprowadza się do domku stałego u Ani - inspektorki KTOZ" - poinformowano.

Lagun w Krakowie zainspirował cały świat

Przypomnijmy, w 2021 roku sprawą tajemniczego "laguna", który pojawił się w Krakowie i okazał dużym croissantem, zainteresowały się zagraniczne media, m.in. AFP i BBC. Zdjęcie "stwora", do którego zdesperowana mieszkanka wezwała inspektorów KTOZ, obiegło internet.

Inspektorzy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (KTOZ) zostali wezwani do interwencji ws. "zwierzęcia", które od dwóch dni nie opuszczało drzewa przy jednym z bloków. Mieszkanka osiedla zatelefonowała do KTOZ z prośbą o zabranie "stwora" z drzewa, ponieważ budzi on strach mieszkańców.

Inspektor Adam - jak opisuje KTOZ w mediach społecznościowych - nie dowierzał kobiecie, która poproszona o charakterystykę zwierzęcia, tak je opisała: "Jest brązowe, siedzi na drzewie i to jest ten… noooo, ten.. lagun!". Mieszkanka miała na myśli "legwana" - nadrzewną jaszczurkę z Ameryki Środkowej i Południowej.

