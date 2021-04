KIG chce nagrodzić w konkursie młode sklepy internetowe

Zgłoszenia do konkursu TOP Pierwszoroczniak e-commerce 2021 można przesyłać do 14 maja 2021 r.

Partnerem konkursu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17 czerwca 2021 r.

– Pandemia mocno zmieniła realia, w jakich już od roku muszą radzić sobie firmy. Wiele z nich zaczęło szukać innych narzędzi do sprzedaży swojej oferty i do komunikacji z klientami. I tu z pomocą przyszły rozwiązania rynku e-commerce - mówi Karolina Opielewicz, Dyrektor Biura Komunikacji i Spraw Członkowskich KIG.

- Wiemy, że zmiana modelu biznesowego czy inwestycja w nowe kanały dotarcia do odbiorcy to potężne wzywanie, zwłaszcza dla najmniejszych przedsiębiorstw. Dlatego właśnie chcemy wyróżnić te firmy, które podjęły wyzwanie, znalazły pomysł na siebie i z sukcesami prowadzą swoje sklepy internetowe. Może to też będzie zachęta dla tych, którzy jeszcze zastanawiają się, czy e-commerce jest na pewno dla nich – dodaje.

Kto zostanie „TOP Pierwszoroczniakiem e-commerce 2021”?

W konkursie wyróżnionych zostanie 18 sklepów internetowych powstałych w 2020 r. Firmy mogą przesyłać swoje zgłoszenia w kategorii mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo działające w sektorze B2B lub B2C.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w lutym 1990 r. na mocy ustawy o izbach gospodarczych. Obecnie reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych: izb branżowych, regionalnych, bilateralnych oraz innych organizacji (stowarzyszenia, związki pracodawców, fundacje).

AWx to zewnętrzny dział e-commerce. Usługi AWx kierowane są do sektora MŚP z naciskiem na średniej wielkości przedsiębiorstwa, które rozważają sprzedaż w internecie, tudzież chcą rozwijać już działający sklep online.