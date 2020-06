Kim jest statystyczny pracownik supermarketu? W branży pracuje ponad 740 tys. osób

Według danych pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego przez GUS, w 2019 r. liczba osób zatrudnionych w sektorze handlu detalicznego w branży spożywczej wyniosła 742 tys., co oznacza wzrost o 163 tys. w porównaniu do 2016 r., w tym o 80 tys. w jednostkach o liczbie pracujących od 11 do 49 osób, w jednostkach zatrudniających do 10 pracowników o 53 tys., w podmiotach zatrudniających powyżej 50 osób o 31 tys.

W 2019 r. kobiety stanowiły ok. 84% (621 tys.) zatrudnionych w handlu detalicznym branży spożywczej. Oznacza to wzrost w porównaniu do 2016 r. o 137 tys. osób. W 2019 r. w jednostkach zatrudniających do 10 pracowników zatrudnionych było 291 tys. kobiet (wzrost o 47 tys. osób w porównaniu do 2016 r.), w sklepach zatrudniających od 11 do 49 pracowników pracowało 234 tys. osób (wzrost o 70 tys. osób), w jednostkach zatrudniających powyżej 50 osób pracowało 96 tys. osób (wzrost o 21 tys.).

W analizowanym sektorze w 2019 r. mężczyźni stanowili ok. 16% ogółu pracujących, tj. ok. 121 tys., co oznacza wzrost o 26 tys. w porównaniu do 2016 r.

Czytaj więcej na dlahandlu.pl