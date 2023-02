Tomasz Biernacki to założyciel sieci Dino. Jego majątek szacuje się na ok. 19 mld zł. Jednak niewiele o nim wiadomo, unika mediów, nie rozmawia z dziennikarzami ani obcymi osobami. Nie ma nawet służbowego maila. Serwisowi Money.pl udało się porozmawiać ze współpracownikami miliardera i poznać kilka jego sekretów.

Sieć Dino ma już dziś prawie 2,2 tys. sklepów/ fot. Shutterstock

Sieć Dino rozwija się w coraz szybszym tempie. Kiedy wchodziła na giełdę 6 lat temu, miała ok. 700 sklepów, dziś jest ich ponad 2 tysiące. Co wiadomo o Tomaszu Biernackim, założycielu sieci?

Unika nowoczesnych technologii

- To człowiek, który przez lata wypracował swoje przyzwyczajenia, aby zminimalizować możliwość podsłuchów i zmaksymalizować poczucie prywatności – mówi serwisowi Money.pl jeden z najbliższych współpracowników.

Miliarder mieszka w Krotoszynie. Nie tylko unika wielkich miast, ale także nowoczesnych technologii. Nie używa adresu e-mail, choć jak mówią współpracownicy, może mieć jakąś prywatną skrzynkę, jednak nie używa jej w pracy. Woli spotykać się twarzą w twarz i to z najbliższymi i zaufanymi współpracownikami. Komunikować można się z nim za pomocą… listów, które podobno czyta.

Boi się podsłuchów

Jest wyczulony na punkcie podsłuchów, nie używa więc smartfonów, a starego telefonu komórkowego bez dostępu do internetu. - Smartfony? Nie ma szans. To według niego mokry sen esbeków. Ludzie sami się oznaczają, z kim są i dlaczego. Google zresztą wie, gdzie jesteśmy, a zabezpieczenia rozmów są żadne – czytamy wypowiedź jednego ze współpracowników.

Okazuje się, że to on trzyma całą firmę żelazną ręką, a zarząd istnieje tylko formalnie, bo musi być. - Gdy wchodzimy do jego gabinetu, zawsze każe nam zostawić urządzenia elektroniczne. Podczas spotkań nie może być nawet cienia podejrzenia, że ktoś coś nagrywa lub ktoś go podsłucha, wykorzystując do tego smartfona – mówi w rozmowie z Money.pl osoba, która od lat pracuje w siedzibie Dino w Krotoszynie.

