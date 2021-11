Kiszeczka poszerza sieć sklepów mięsnych

6 listopada otwarty został nowy, flagowy punkt sprzedaży marki Kiszeczka w Konstancinie-Jeziornie. Sklep zlokalizowany jest w budynku biurowym Faktoria – naprzeciwko C.H. Stara Papiernia.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 15-11-2021, 14:27

Kiszeczka poszerza sieć sklepów mięsnych. fot. mat. pras.

Lokalizacja nowego sklepu sieci Kiszeczka jest nieprzypadkowa – to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Konstancinie-Jeziornie. We wnętrzu lokalu zastosowano nowoczesne rozwiązania, jak np. lady grawitacyjne firmy Viesmann o długości ponad dziewięciu metrów. Pozwalają one na wyeksponowanie pełnego asortymentu marki Kiszeczka, w tym wyrobów garmażeryjnych Karczewskiej Kuchni Domowej, wśród których dostępne są również produkty wegetariańskie.

W sklepie znalazło się również miejsce na strefę bistro z grillem, który pozwala na bieżące przygotowywanie świeżych dań przez szefa kuchni, obecnego na stałe w sklepie. Dodatkowa, specjalistyczna lada grzewcza umożliwia utrzymanie odpowiedniej temperatury przygotowywanych przez kucharza potraw, aby gorące i pełne smaku trafiły do klientów.

Na przestrzeni 123 mkw. znalazło się również miejsce na szafy do sezonowania wołowiny, która od lat jest hitem sprzedażowym marki Kiszeczka, a także dystrybutory odpowiednio wyselekcjonowanych win oraz prosecco, stanowiących doskonałe uzupełnienie oferty mięsno-wędliniarskiej.

Nowy punkt sprzedaży jest dziewiątym sklepem firmowym marki Kiszeczka. Wszystkie sklepy firmowe zlokalizowane są na terenie Mazowsza.

Kiszeczka - sieć sklepów mięsnych

Marka Kiszeczka funkcjonuje na rynku od 1936 roku. Od tego czasu mieszkańcy Warszawy i Mazowsza mają dostęp do wędlin przygotowywanych według tradycyjnych, domowych receptur. Założycielem rodzinnej masarni był Jan Trzaskowski – dziadek obecnych właścicieli. Dziś wyroby marki Kiszeczka oferowane są w dziewięciu sklepach firmowych oraz ponad trzydziestu sklepach partnerskich na terenie Mazowsza.