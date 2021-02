Klapki Kubota ponownie w Biedronce

Klapki polskiej marki Kubota będą dostępne w sieci sklepów Biedronka w kilku uniwersalnych i ponadczasowych wersjach kolorystycznych: czarnym, różowym i niebieskim. Najmniejszy rozmiar to 39, największy – 44. Sprawdzą się zatem i na damską, i na męską stopę. Niezależnie od tego, na jaki model się zdecydujemy, zawsze zapłacimy tyle samo, 24,99 zł za parę.

Kubota jest jedną z polskich firm, obok Loft37 i Puccini, z którymi sieć sklepów Biedronka regularnie podejmuje współpracę, oferując możliwość sprzedaży produktów w swoich placówkach na terenie całej Polski. W ten sposób realizuje długofalową strategię wspierania jak największej grupy polskich producentów i przedsiębiorców.

- To, co łączy markę Kubota i sieć sklepów Biedronka to nie tylko długa – bo ponad 25-letnia – obecność na polskim rynku, ale i idee przyświecające naszym codziennym działaniom. Każdego dnia oferujemy wysoką jakość produktów w bardzo przystępnej cenie, dopracowujemy wszystkie szczegóły, by nie zawieść naszych klientów, a w końcu zmieniamy się, podobnie jak moda, by jak najlepiej spełniać oczekiwania osób, które, robiąc zakupy w naszych placówkach, obdarzyły nas zaufaniem - mówi Michał Kantorski, kupiec odpowiedzialny za ofertę Kubota w sieci Biedronka.

Po sukcesie wcześniejszych akcji sprzedażowych sieci z marką Kubota, Biedronka łączy siły z producentem klapek już po raz czwarty. Najnowsza oferta na damskie i męskie klapki basenowe marki Kubota obowiązuje od 22 lutego br. do wyczerpania zapasów.