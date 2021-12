Klapki Kubota ponownie w Biedronce

Klapki Kubota – w „imprezowej” odsłonie – pojawią się we wszystkich Biedronkach 2 grudnia w cenie 34,99 zł za parę.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 01-12-2021, 12:15

Klapki Kubota ponownie w Biedronce, fot. materiały prasowe

Obuwie z limitowanej kolekcji marki Kubota, zaprojektowane na specjalne życzenie sieci Biedronka, dostępne będzie w czterech wersjach kolorystycznych – srebrnej, różowej, czarnej i złotej. Dzięki tej różnorodności i, wpisującym się w imprezowy klimat, błyszczącym elementom, najnowsze Kuboty przypadną do gustu klientkom o odmiennych gustach i stylach ubierania. Niezależnie od tego, czy są zwolenniczkami kameralnych spotkań w gronie najbliższych znajomych, czy wielkich przyjęć rodem z „Wielkiego Gatsby’ego”, bądź klubowych imprez przy największych hitach lat 90-tych – w najnowszej ofercie Kubota, dostępnej na wyłączność w placówkach Biedronki, znajdą coś dla siebie.

Biedronka z nową ofertą klapek Kubota

- W Biedronce dokładamy wielu starań, by sprostać nawet najbardziej wymagającym miłośniczkom mody i najnowszych trendów. Ośmieleni dużym zainteresowaniem ze strony naszych klientów efektami naszej dotychczasowej współpracy z polską, cenioną także poza Europą, marką Kubota, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do naszych sklepów „imprezowej” wersji kultowych klapek. Jesteśmy przekonani, że przypadną do gustu naszym klientkom - mówi Kinga Papiernik, dyrektor kategorii w sieci sklepów Biedronka.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

„Party” klapki marki Kubota dostępne będą we wszystkich sklepach sieci Biedronka już od 2 grudnia br. (czwartek), aż do wyczerpania zapasów.