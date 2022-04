Klasyczna bitwa dyskontów na piwne promocje przed majówką: Lidl daje 4 piwa gratis

W najbliższy piątek i sobotę, 29 i 30 kwietnia, z aplikacją Lidl Plus wszystkie piwa w butelce będzie można kupić w ofercie 4+4 gratis. Dzięki dostępnemu kuponowi, wybierając osiem ulubionych produktów, zapłacimy jedynie za cztery z nich, a kolejne cztery najtańsze spośród ośmiu wybranych otrzymamy gratis. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.

Autor: oprac. JS

Data: 28-04-2022, 16:54

Lidl na majówkę przygotował piwną promocją: wszystkie piwa w butelce w ofercie 4+4 gratis. / fot. materiały prasowe

Aby skorzystać z promocji, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go przy kasie podczas zakupów w dowolnym sklepie sieci. Kupon jest przeznaczony do użytku jednorazowego i mogą z niego skorzystać jedynie klienci, którzy ukończyli 18 lat. Piwa w butelce objęte promocją można wybierać dowolnie, według indywidualnych preferencji. Szczegóły promocji są dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Aplikacja Lidl Plus jest dostępna do pobrania za darmo na platformach Google Play, App Store oraz Huawei Store.

Promocja piwa w Lidlu

Od czwartku 28.04 aż do soboty 30.04 we wszystkich sklepach sieci Lidl Polska obowiązuje promocja na piwo Perlenbacher. Przy zakupie 18 dowolnych butelek lub puszek piwa tej marki, rabat na wszystkie wyniesie aż 30%. Po uwzględnieniu promocji, cena puszki Perlenbacher Pils o objętości 500 ml to tylko 1,67 zł, a za 330 ml zapłacimy 1,18 zł. Półlitrowa butelka natomiast kosztować będzie 1,87 zł. Marka oferuje również propozycję niezawierającą alkoholu – Perlenbacher Pils 0,0%, w cenie 1,39 zł za 330ml.

W poniedziałek, 2 maja, sklepy Lidl Polska będą czynne w standardowych godzinach. Natomiast w niedzielę, 1 maja, oraz wtorek, 3 maja, sklepy będą zamknięte.