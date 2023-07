Jak czytamy w łódzkiej Gazecie Wyborczej, według opinii pracowników najwięcej sytuacji spornych występuje właśnie w dyskoncie Biedronka.

- Ludzie traktują nas jakbyśmy nie byli ludźmi, tylko robotami, które muszą być miłe, muszą się uśmiechać, a jak człowiek próbuje się bronić, gdy klient krzyczy, to od razu proszony jest kierownik. I wtedy jest 1:0 dla klienta – to głos jednej z kasjerek cytowany przez gazetę.

Jak informuje kasjerka w wywiadzie dla łódzkiej "Wyborczej" na przełomie lat zmieniły się również priorytety związane z obsługą klienta. Kiedyś ważniejsza była szybkość, sprawna obsługa klienta i brak kolejek. Natomiast aktualnie wygląda to nieco inaczej.

- Teraz są inne wytyczne, mamy do rozładowania dwa tiry z towarem dziennie i to przy mniejszej liczbie pracowników. Chcieli ułatwić nam pracę, montując kasy samoobsługowe, ale i to jest wielką porażką. Te kasy zacinają się, obowiązuje płatność tylko kartą, czasem i promocje na nich nie "wchodzą". Wolałabym trzy osoby więcej na zmianie niż te beznadziejne kasy - dodała kasjerka.