Klienci Biedronki mogą przekazywać datki na Ukrainę przy kasach

Sieć Biedronka rozwija kolejne formy wsparcia dla Ukrainy. Od teraz również klienci Biedronki mogą się zaangażować w akcję pomocową w trakcie codziennych zakupów. Sposoby są dwa: wpłata finansowa podczas płacenia w kasach tradycyjnych oraz samoobsługowych albo dołączenie do organizowanej wspólnie z Bankami Żywności zbiórki produktów pierwszej potrzeby dla uchodźców.

Data: 04-03-2022, 12:27

Klienci płacąc za zakupy w Biedronce mogą przekazać datki na pomoc uchodźcom/ fot. mat. prasowe

To kolejne działania w ramach programu Biedronki Wsparcie dla Ukrainy po ogłoszeniu wsparcia produktowego na kwotę 10 mln zł przez sieć oraz Fundację Biedronki, a także donację o wartości 5 mln EUR ze strony Grupy Jeronimo Martins.

Wpłaty pieniężne można realizować we wszystkich sklepach sieci Biedronka. Już pierwszego dnia akcji klienci masowo się w nią zaangażowali, dzięki czemu na specjalnym koncie akcji zebrano ponad milion złotych. Aktualną kwotę można śledzić na stronie biedronka.pl.

Jak przekazać pieniądze dla Ukrainy w Biedronce

W kasach samoobsługowych pojawia się komunikat, zachęcający do wsparcia Ukrainy dowolną kwotą, po którym klient, wybierając flagę Ukrainy, będzie mógł zadeklarować konkretną kwotę wsparcia – 1 zł lub wielokrotność tej kwoty. W przypadku kasy tradycyjnej wystarczy potwierdzić kasjerowi chęć wsparcia i dokładną kwotę również stanowiącą wielokrotność 1 zł, by doliczono ją do paragonu. Informacja o wsparciu przekazanym przez klienta na pomoc Ukrainie, zostanie wydrukowana na dole paragonu.

Po przekazaniu kwoty, klient zobaczy na dole paragonu podsumowanie jego wpłaty.

Całość zgromadzonych środków zostanie podzielona po równo i przekazana na konta 5 organizacji charytatywnych już realizujących programy wsparcia dla Ukrainy i Ukraińców:

Caritas Polska,

Polska Akcja Humanitarna,

Polska Misja Medyczna,

Polski Czerwony Krzyż,

SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Każda z tych organizacji pomocowych dostała również wsparcie o wartości 1 mln EUR ze strony Grupy Jeronimo Martins, do której należy sieć Biedronka.

- Wspieramy organizacje pomocowe rzeczowo i finansowo, ale od samego początku inwazji na Ukrainę wiemy od klientów Biedronki, że też chcą pomóc. A to najłatwiej zrobić podczas codziennych zakupów niezbędnych produktów. Ponieważ pomoc musi być systemowa i odpowiadać na najpilniejsze potrzeby, dlatego akcje zbiórek od klientów realizujemy razem z doświadczonymi partnerami w tego typu działaniach. Wspólnie tworzymy koalicję dobra, która jest najlepszą odpowiedzią na tragedię, jakiej jesteśmy świadkami - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i CSR sieci Biedronka

Zbiórki dla Ukrainy w Biedronce

Dodatkowo, od piątku 4 marca, w blisko 3 tysiącach sklepów sieci Biedronka rusza zbiórka żywności i artykułów higienicznych dla uchodźców z Ukrainy. Zebrane produkty zostaną przekazane do Banków Żywności, partnera społecznego tej akcji. W sklepach bezpośrednio za linią kas pojawią się oznaczone kosze, do których klienci mogą wrzucać m.in. produkty suche z długą datą przydatności, np. ryż, makaron, kaszę, konserwy i dania instant, słodycze, wodę i napoje oraz produkty dla dzieci – pieluchy, kaszki, mleka modyfikowane lub produkty higieny osobistej. Transport produktów na zbiórki dla potrzebujących i cała logistyka będzie po stronie sieci handlowej.

Pomoc poprzez Glovo

Również klienci dokonujący zakupów w Biedronce on-line mogą przyłączyć się do działania. Biedronka, we współpracy z Glovo, przygotowała specjalny mechanizm. W aplikacji Glovo również dodano ikonę Pomagam Ukrainie. Wybierając ją, można wskazać jeden z pięciu zestawów produktowych o wartości 30, 50 lub 100 złotych, w których skład wchodzą produkty spożywcze i inne pierwszej potrzeby. Po dokonaniu zamówienia i realizacji płatności, sieć Biedronka przekaże je również do Banków Żywności. Ta specjalna akcja działa od piątku, 4 marca, na terenie Warszawy, a od poniedziałku, 7 marca, będzie dostępna we wszystkich pozostałych 35 miastach, w których działa Sklep Internetowy sieci Biedronka.