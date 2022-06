Klienci Biedronki przekazali na pomoc Ukrainie już ponad 7 mln zł

Licznik zbiórki prowadzonej przez Biedronkę wśród klientów z każdą godziną zwiększa swoją wartość. Kwota „Wsparcia dla Ukrainy”, którą każdy może sprawdzić na stronie internetowej, przekroczyła 7 milionów złotych.

Klienci Biedronki zebrali na pomoc Ukrainie ponad 7 mln zł/ fot. Pixabay

To oznacza, że oprócz już przekazanych 5 milionów, kolejne 2 miliony złotych zostanie przekazane trzem organizacjom pozarządowym, które Biedronka niedawno włączyła do programu Wsparcie dla Ukrainy. Za swoje wysiłki siec została już w tym roku nagrodzona.

- To oczywiste, że nie nagrody są tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest, by wspierać naszych sąsiadów i przyjaciół w potrzebie, a to jest nasz główny cel. Wiemy, że potrzebna jest pomoc długofalowa i przemyślana. Dlatego przekazujemy istotne kwoty kolejnym organizacjom, które wspierają Ukrainę w dłuższej perspektywie, ciesząc się jednocześnie z efektów dotychczasowych wspólnych działań – mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i CSR w sieci Biedronka.

Biedronka wspiera Ukrainę kolejnymi kwotami

Potrzeby stale się zmieniają i dlatego Biedronka cały czas prowadzi zbiórkę produktów pierwszej potrzeby, a także umożliwia klientom wpłaty przy okazji codziennych zakupów. Dzięki temu już po 24 dniach od startu akcji Wsparcie dla Ukrainy Biedronka przeznaczyła pierwsze 5 mln złotych od klientów na rzecz 5 polskich NGO-sów.

Teraz kolejne 3 organizacje otrzymają po 700 tysięcy każda na działania, które prowadzą na rzecz Ukrainy tu w Polsce, ale także za naszą wschodnią granicą.