Przed nami dwa dni wolne od handlu (11-12 listopada). Biedronka przedłuża godziny funkcjonowania sklepów i oferuje sporo gratisów. Na czym polegają słynne promocje?

Duże promocje w Biedronce; fot. shutterstock.com

Biedronka znów to robi

Do komfortu związanego z możliwością odwiedzenia sklepu nawet późnym wieczorem (prawie 3 tysiące sklepów będzie czynnych nawet do 23:00), Biedronka dokłada również w nadchodzących dniach wiele promocji. Co można kupić taniej 9 i 10 listopada? Są to jaja Moja Kurka 20 szt. rozmiar M w cenie 0,40 zł za sztukę w promocji 1+1 gratis w czwartek 9.11 (limit dzienny to 2 opakowania) oraz świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs za 11,99 zł/kg. Ta promocja obowiązuje w dniach 9-10.11, a limit dzienny to 4 kg.

Mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 g jest dostępne za 5,50 zł w promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją (9-10.11). Limit dzienny to 4 opakowania, czyli 2 kg.

Cukier biały 1 kg różne rodzaje można kupić 10.11 w cenie 3,99 zł przy zakupie pięciu opakowań z kartą MB lub aplikacją (limit - 10 op.)), a wszystkie duże czekolady Milka są dostępne w promocji 2+1 gratis (9-10.11).

W dniach 9-10.11 cytryny z kartą MB lub aplikacją klienci kupią za 3,99 zł/kg, mandarynki za 4,99 zł/kg, winogrona jasne bezpestkowe za 7,99 zł/kg a pomidory malinowe polskie - za 9,99 zł/kg.

W najbliższy czwartek i piątek (9 i 10.11) klienci otrzymają również możliwość potrojenia liczby naklejek przyznawanych w ramach akcji Gang Mocniaków. Potrajanie będzie miało miejsce każdego dnia, ale tylko w godzinach 20:00-23:30. ​

Słynne promocje na piwo

Nie zabraknie ofert także dla piwoszy. 9 i 10 listopada można skorzystać z oferty "4+2 gratis" na wszystkie piwa Desperados (400-580 ml). Limit dzienny to 24 butelki (max 8 gratis) na kartę MB. Obowiązywać będzie także promocja "12+8 gratis" na Tyskie w butelce zwrotnej. Limit to 20 butelek.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl