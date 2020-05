Klienci chętnie odwiedzają obiekty handlowe i czują się w nich bezpiecznie (badanie)

Pierwsza fala badania „Powrót do zakupów po epidemii: Tracking postaw Polaków” została zrealizowana w dniach 11-15 maja br. Jak pokazują dane, aż 51% badanych odwiedziło centra handlowe w pierwszym tygodniu po ponownym otwarciu obiektów. Co ważne, 64% klientów poszło do centrum handlowego po konkretne zakupy, 31%, aby sprawdzić ofertę w sklepach lub w poszukiwaniu ciekawych promocji.

– Wyniki badania przeprowadzonego przez agencję Inquiry pokazują, że klienci chętnie wrócili do centrów handlowych po 4 maja. Co nas cieszy, aż 81% respondentów czuło się podczas robienia zakupów bezpiecznie. Oznacza to, że obiekty handlowe zostały dobrze przygotowane do przyjęcia klientów – mówi Anna Zachara-Widła, Research & Education Manager, PRCH. – Będziemy z uwagą śledzić trendy dotyczące zachowań konsumenckich, aby móc obserwować jak zmienia się bieżąca sytuacja na rynku – dodaje.

Ogólnopolskie badanie zostało zaplanowane na osiem cotygodniowych fal i każdorazowo będzie ono przeprowadzone na próbie 500 osób. Badanie pozwoli analizować bieżące zmiany zachowań klientów obiektów handlowych między innymi w takich obszarach jak: decyzje zakupowe, opinie o wizytach w centrach handlowych czy też obawy z nimi związane.

– Śledzimy potrzeby i zachowania klientów w tym niezwykle dynamicznym okresie, aby właściciele nieruchomości oraz przedstawiciele sieci handlowych i usługowych mogli jak najszybciej dostosować swoje działania do stanu „nowej normalności” – podkreśla Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry sp. z o.o. – Po pierwszej fali badania wiemy już, że Polacy najbardziej tęsknili za wizytą u fryzjera i kosmetyczki (68%) oraz za dostępem do gastronomii i rozrywki (po 38 %). Jesteśmy przekonani, że wraz z kolejnym znoszeniem obostrzeń i otwieraniu kolejnych przestrzeni w obiektach, potrzeby klientów będą się zmieniać – dodaje Agnieszka Górnicka.