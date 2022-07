Klienci Ikei mogą odetchnąć: sklepy zatowarowane jak przed pandemią

Europejskie magazyny Ikei są teraz w pełni zaopatrzone – poinformowała sieć. Udało się opanować sytuację po pandemii, kiedy łańcuchy dostaw nie pozwalały na uzupełnianie zapasów. To dobra wiadomość dla klientów sieci, którzy w czasie pandemii remontowali mieszkania na potęgę, ale nie mieli się gdzie zaopatrzyć w meble.

Sklepy i magazyny Ikea zostały znowu zatowarowane. Zaopatrzenie wróciło do stanu sprzed pandemii/ fot. Shutterstock

W czasie pandemii Ikea ograniczyła swoją ofertę, aby zapewnić ciągłość dostaw, a niektóre towary były po prostu niedostępne. Wszystko z powodu załamania globalnych łańcuchów dostaw. Brakowało surowców, gotowych produktów, a transport był utrudniony.

W dodatku zamknięci w domach ludzie zaczęli coraz częściej robić remonty, dokupować meble (np. pozwalające stworzyć tzw. home office) czy przearanżowywać wnętrza swoich mieszkań.

Sklepy Ikea w Europie w pełni zatowarowane

Tolga Oncu, kierownik ds. sprzedaży detalicznej w Ingka Group, do której należy większość sklepów Ikea na całym świecie, powiedział agencji Reutera: „Jeśli chodzi o Europę, nasze sklepy wróciły do ​​tych samych poziomów zapasów, co w 2019 roku”.

„Widzimy poprawę niektórych korytarzy transportowych, poprawia się przepływ towarów, skracają się czasy dostaw od dostawców do naszych sklepów” – dodaje Oncu. Jak tłumaczy, w ciągu ostatniego roku Ikea starała się „załatać: wszystkie dziury w łańcuchach dostaw, m.in. dystrybuując towary między magazynami czy wynajmując więcej kontenerów.

70% produktów Ikea w Europie powstaje na miejscu

Detalista skorzystał na tym, że około 70% produktów sprzedawanych w Europie jest wytwarzanych na tym kontynencie, co znacznie zmniejsza odległości, jakie muszą potem pokonać do konkretnych magazynów i sklepów.

Poza Europą sytuacja nie wróciła jeszcze do stanu sprzed pandemii i Ikea nadal boryka się z brakami towarów.