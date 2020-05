Klienci wracają na zakupy do galerii

Chociaż analitycy byli pesymistyczni, mówiąc o tym, że razem z otwarciem galerii wróci do nich zaledwie 35-40 proc. klientów, rynek szybko zweryfikował prognozy, pokazując jak bardzo spragnieni zakupów byli Polacy. Efekt? Już w pierwszym tygodniu działalności centra zaczęły notować footfall na poziomie 60 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku. Także trzy centra należące do Newbridge znalazły się w gronie najszybciej odrabiających footfall i to na poziomie dużo ponad średnią.