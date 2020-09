Klientka nie wpuszczona do Leroy Merlin, bo nie miała maseczki. Twarz zakryła więc czymś innym

Od środy 2 września obowiązuje zakaz połączeń lotniczych do 44 krajów m.in. do Hiszpanii

- Jeśli ta pani chciała, to włożyła majtki. Wytyczne są takie, że muszą być zasłonięte usta oraz nos. A skoro dopuszczalne jest zasłonięcie ich szalikiem, bandaną czy chustą, to chociaż można się śmiać, to mogą być też zasłonięte majtkami. Czym różnią się majtki od np. szalika? Jeśli ktoś chce zakładać majtki do zasłonięcia twarzy, to może, bo faktycznie będzie miał ją zasłoniętą, zgodnie z wytycznymi” – mówi Cyryla Staszewska, rzecznik sanepidu w Poznaniu, którą cytuje „Polska The Times”.