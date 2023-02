Zalando zwolni do 5% pracowników w związku ze spowolnieniem gospodarczym. Szczegóły redukcji etatów są jeszcze dopracowywane, ale już wiadomo, że obejmą stanowiska wyższego szczebla.

Zalando po wzroście sprzedaży w pandemii teraz zwalnia pracowników/ fot. Shutterstock

Największy w Europie internetowy sprzedawca odzieży i akcesoriów, Zalando, zamierza zwolnić setki pracowników, aby pomóc firmie stawić czoła „trudniejszemu” otoczeniu gospodarczemu. „Zdecydowaliśmy się rozpocząć program, który usunie kilkaset ról w wielu naszych zespołach” – napisali współdyrektorzy David Schneider i Robert Gentz ​​w liście do personelu, do którego dotarł Financial Times.

Zwolnienia w Zalando. Pracę straci 5 proc. pracowników

Szczegóły dotyczące likwidacji miejsc pracy są nadal dopracowywane, ale obejmą stanowiska wyższego szczebla, a role w obsłudze klienta, centrach logistycznych i sklepach outletowych pozostaną bez zmian. Zalando nie chce więc obniżać jakości świadczonych usług, ale „przezimować” trudne czasy.

Niemiecki sklep działa w 25 krajach europejskich, zatrudnia obecnie około 17 000 osób, a proponowane redukcje zatrudnienia dotkną 5% personelu. Zalando było jednym ze zwycięzców w czasie pandemii, kiedy lock downy zmusiły większą liczbę konsumentów do korzystania z zakupów przez internet. Jednak koniec pandemii uderzył we wzrost sprzedaży detalisty i w cenę jego akcji.

Zwolnienia nie tylko w Zalando. Tysiące pracowników tracą posady

Redukcja miejsc pracy w Zalando to część fali zwolnień w branży technologicznej na całym świecie. Ten niegdyś nie do pokonania sektor przygotowuje się do spowolnienia gospodarczego i zaczyna wdrażać oszczędności.

Dla przykładu, w styczniu gigant technologiczny Google zapowiedział zwolnienie 12 tysięcy pracowników (spośród prawie 100 tys. zatrudnionych osób). Z kolei Facebook zwolnił 11 tysięcy pracowników pod koniec 2022 roku. To pierwsze w historii zwolnienia w tej firmie (obecnie Meta). Na początku tego roku Amazon ogłosił z kolei, że zwolni 18 tysięcy osób i zamknie nierentowne lub słabo rokujące projekty.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl