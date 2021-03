Kłosiewicz-Górecka: e-handel nie zastąpi stacjonarnego

Okres przed świętami i Wielkanoc były zwyczajowo dobrym czasem dla handlu, gastronomii, zakwaterowania i turystyki

Ograniczenia działalności centrów handlowych przyczynią się do zahamowania wydatków; handel online nie zastępuje handlu stacjonarnego

Obecny lockdown spowoduje pogorszenie sytuacji ekonomicznej, szczególnie mikro i małych firm

Jak powiedziała PAP ekspertka Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nowe restrykcje wprowadzone dla biznesu w związku z bardzo wysokim poziomem zachorowań na COVID-19, wywołują wśród przedsiębiorców coraz większe zniecierpliwienie i obawy o sytuację ekonomiczną firmy i miejsca pracy, zwłaszcza że ograniczenia dotyczą okresu przed świętami wielkanocnymi.

Wielkanoc była dobrym czasem dla handlu i HoReCa

"Wielkanoc to czas, w którym tradycyjnie zwiększała się sprzedaż detaliczna w handlu i usługach. Wzrost sprzedaży dotyczył nie tylko artykułów spożywczych, ale również produktów wielu branż przemysłowych, w przypadku których nadejście wiosny zachęcało konsumentów do zakupu odzieży, obuwia i różnych dodatków" - wskazała. Dodała, że okres przed świętami i Wielkanoc były również dobrym czasem dla gastronomii, zakwaterowania i turystyki.

Wskazała, że pewne nadzieje biznesu na poprawę warunków działania można było dostrzec w marcowym notowaniu Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK), wskaźnika opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

"Marcowy odczyt MIK był wprawdzie niższy niż styczniowy, ale wyższy niż lutowy, co mogło być sygnałem nadchodzącej poprawy koniunktury. Niemal co trzecia firma (28 proc.) oczekiwała wzrostu łącznej wartości sprzedaży w marcu. To więcej w porównaniu z lutym, kiedy tylko 15 proc. firm prognozowało wzrost sprzedaży. Spadku sprzedaży w marcu oczekiwało 28 proc. przedsiębiorstw, zaś 44 proc. było zdania, że nie nastąpią żadne istotne zmiany w tym zakresie. Częściej optymistyczne przewidywania odnośnie wzrostu sprzedaży w marcu dotyczyły firm dużych (38 proc.) i małych (31 proc.), rzadziej mikro (23 proc.) i średnich (26 proc.). Najczęściej wzrostu sprzedaży oczekiwały firmy budowlane (34 proc.) oraz handlowe (33 proc.)" - podała.