Klub Komediowy w nowej kampanii ALDI

ALDI jest pierwszą marką, z jaką Klub Komediowy rozpoczął komercyjną współpracę. Kampanię zapowiadał teaser, który pojawił się 1 lutego w kanałach komunikacji ALDI oraz Klubu Komediowego.

Kampania 1001 powodów, by wpaść do ALDI obecna będzie we wszystkich kanałach reklamowych, które sieć wykorzystywała dotychczas. Dodatkowo na kanale YouTube ALDI pojawi się seria filmów z udziałem Kingi Kosik Burzyńskiej oraz Mateusza Lewandowskiego z Klubu Komediowego, którzy rzucają wyzwanie marce i w atrakcyjny, zaskakujący oraz zabawny sposób sprawdzają, czy rzeczywiście istnieje 1001 powodów, by wpadać do ALDI.

Do tej pory podstawową platformą komunikacji dla kampanii wizerunkowej była dedykowana strona WWW.zawszealdi.pl, gdzie sieć informowała o kolejnych etapach i wynikach Wielkiego Testu Produktów ALDI. Tym razem źródłem informacji będzie kanał YouTube. Tam pokazane zostaną filmowe relacje z odwiedzin Kingi i Mateusza w sklepach ALDI, podczas których sprawdzą oni istnienie 1001 powodów, dla których warto odwiedzać ALDI. Na kanale pojawią się filmy prezentujące wyniki testów dla poszczególnych kategorii asortymentowych – pieczywa, nabiału, warzyw i owoców oraz słodyczy.

Wykorzystane w kampanii nośniki reklamowe obejmują billboardy, spoty radiowe, reklamy internetowe, w social mediach oraz dedykowany kanał na YouTube, którego hostami są Kinga Kosik Burzyńska i Mateusz Lewandowski z Klubu Komediowego.