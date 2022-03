Kody kreskowe Rosji i Białorusi. Jak je rozpoznać?

Jak rozpoznać kody kreskowe produktów z Rosji i Białorusi? Wbrew pozorom, nie jest to wcale takie proste. Większość towarów eksportowanych na Zachód ma etykiety w różnych językach i często nie ma na nich informacji o kraju pochodzenia.

Jak rozpoznać kody kreskowe produktów z Rosji i Białorusi? fot. shutterstock

– Zachęcamy do akcji niekupowania produktów i usług od firm z Rosji i Białorusi. Doceniamy sieci handlowe wycofujące takie produkty ze swojej oferty. Bądźmy solidarni z Ukrainą, sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji wojskowej – apeluje Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zob. UOKiK apeluje o bojkotowanie produktów z Rosji i Białorusi

Rosyjskie i białoruskie towary najłatwiej rozpoznać, kiedy kraj produkcji jest dokładnie opisany. Niestety w wielu przypadkach można rozpoznać go wyłącznie po kodzie kreskowym. Większość towarów eksportowanych na zachód ma etykiety w różnych językach i często nie ma na nich informacji o kraju pochodzenia.

Jak poznać kod kreskowy produktów z Ukrainy?

Pamiętajmy przy tym, że cyrylicą mogą być pisane także marki pochodzące z Ukrainy!

- Docierają do mnie sygnały, że w szlachetnym zrywie w ramach bojkotu rosyjskich marek ludzie nie odróżniają ich od ukraińskich. No więc - ważne - NIE BOJKOTUJEMY ukraińskich marek! Nawet jeśli są pisane cyrylicą! Marki Nemiroff, ROSHEN Confectionery Corporation i wiele innych to marki ukraińskie! - przypomina Agnieszka Górnicka z Inquiry.

Jakie są kody kreskowe towarów z Rosji i Białorusi?

Towar wyprodukowane w Rosji mają kody kreskowe zaczynające się od ciągów cyfr: 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469.

Z kolei towary wyprodukowane w Białorusi - od cyfr 481.

Sklepy takie jak np. Netto, Maxima czy Barbora zdecydowały, że wycofają ze sprzedaży wszystkie produkty pochodzące z Rosji i Białorusi. Na podobny krok zdecydowały się także drogerie Rossmann i Hebe. Zob. Które sklepy wycofują rosyjskie i białoruskie produkty?

Agnieszka Górnicka z Inquiry podaje 100 najcenniejszych marek ukraińskich. Wiele z nich to marki spożywcze. Zobaczcie, które marki są ukraińskie i warto je kupować? >> Lista 100 marek ukraińskich