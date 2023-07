Dino Polska inwestuje we własne instalacje fotowoltaiczne, które pojawią się na 750 dachach sieci sklepów.

Dino Polska inwestuje we własne instalacje fotowoltaiczne/fot. materiały prasowe

Dino inwestuje w instalacje fotowoltaiczne

Dino Polska kontynuuje rozwój stawiając na niezależność energetyczną i inwestuje we własne instalacje fotowoltaiczne. Sieć supermarketów podpisała z należącym do Grupy Polsat Plus dostawcą rozwiązań OZE nową umowę, zgodnie z którą ESOLEO wykona mikroinstalacje fotowoltaiczne na dachach kolejnych 250 sklepów Dino w całej Polsce. Dołączą one do 500 elektrowni słonecznych, które dzięki ESOLEO zasilają już supermarkety sieci w całej Polsce. Docelowo instalacji ma być jeszcze więcej.

To biznes prywatny napędza transformację energetyczną w Polsce. Dzięki inwestycji w energię odnawialną, firmy nie tylko obniżają koszty i uwalniają się od nieprzewidywalnych cen prądu, ale także ograniczają ilość emisji CO2: słońce zapewnia nam prawdziwą energię wolności. Dino to inspirujący przykład, który odpowiedzialnie, nie czekając na innych, bierze we własne ręce kontrolę nad swoimi rachunkami za prąd – mówi Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu ESOLEO.

ESOLEO realizuje inwestycje dla Dino Polska w ramach kilkuetapowego procesu, którego celem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania budynku oraz bezpiecznego i długotrwałego korzystania z instalacji.

Dino Polska należy do najszybciej rozwijających się sieci średniej wielkości supermarketów spożywczych w Polsce – zarówno pod względem liczby sklepów, jak i przychodów ze sprzedaży.

Ile sklepów w Polsce ma dziś Dino?

Sieć Dino otworzyła od stycznia do końca czerwca 2023 r. 116 nowych sklepów.

Na koniec czerwca 2023 r. sieć Dino liczyła 2272 sklepy, podczas gdy rok wcześniej obejmowała 1975 marketów.

Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 894,2 tys. mkw. wobec 775,0 tys. mkw. rok temu.

Jak Dino wybiera lokalizacje sklepów?

Priorytety zarządu spółki dotyczące kolejnych kwartałów obejmują prowadzenie restrykcyjnej selekcji lokalizacji pod nowe sklepy Dino w celu utrzymania inflacji kosztów budowy sklepów na możliwie najniższym poziomie.

- Strategia Dino zakłada kontynuację dynamicznego rozwoju organicznego sieci sklepów Dino i towarzyszącej jej infrastruktury logistycznej, co wymaga ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych. Równocześnie celem zarządu spółki jest utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej i bezpiecznego poziomu zadłużenia - informuje Dino Polska.

