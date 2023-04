Do końca 2024 r. sieć MOYA należąca do firmy Anwim powinna liczyć 500 stacji paliw - powiedział PAP Sebastian Król partner w Enterprise Investors, większościowego akcjonariusza Anwimu. Ze względu na zmiany jakie zachodzą na rynku, m.in rozwój elektromobilności, czas wyznaczyć nowe cele.

Sieć MOYA, należąca do firmy Anwim, powinna liczyć do 2024 r. 500 stacji paliw/fot. materiały prasowe

Zgodnie z unijnymi regulacjami od 2035 r. nie można będzie rejestrować samochodów spalinowych. PKN Orlen w marcu zapowiedział w swojej zaktualizowanej strategii, że do 2030 r. zainstaluje 10 tys. ładowarek do samochodów elektrycznych na rynkach, na których działa w Europie Środkowo-Wschodniej. Również inni gracze na paliwowym rynku przygotowują się do "zielonej transformacji".

Kolejna firma paliwowa planuje inwestować w elektromobilność

"Anwim (...) polska firma paliwowa i właściciel sieci stacji paliw MOYA, zlecił BNP Paribas ocenę aktualnej sytuacji rynkowej i potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju firmy" - poinformował fundusz Enterprise Investors pod koniec marca br. Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors jest większościowym akcjonariuszem Anwimu.

Według raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) firma Anwim w 2022 r. "dynamicznie rozbudowywała" swoje zasoby. Powiększyła soją sieć stacji paliw o 33 obiekty i kończyła rok z ich liczbą na poziomie 401. Zgodnie z danymi POPiHN po PKN Orlen "pozycję krajowego wicelidera" rynku stacji paliw ma firma BP, do której na koniec 2022 r. należały 574 obiekty. Sieć Shell Polska liczyła 455 stacje, a Circle K 393 obiekty.

"Spółka rozpoczęła współpracę z BNP Paribas w zakresie opracowania pogłębionej analizy rynku i strategicznych, długoterminowych kierunków rozwoju. Do końca 2024 r. sieć MOYA powinna liczyć 500 stacji. Pora, zatem wyznaczyć nowe cele na kolejne lata z uwzględnieniem dynamicznych zmian, jakie zachodzą w otoczeniu rynkowym" - poinformował PAP partner w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycję w Anwim Sebastian Król. Wyjaśnił, że analiza ma obejmować m.in. wzrost znaczenia elektromobilności, transformację energetyczną oraz szeroko pojęty zrównoważony rozwój. "Współpraca z dużym międzynarodowym partnerem ma charakter analityczno-doradczy" - podkreślił Król.

POPiHN w swoim najnowszym raporcie wskazuje, że na rynku polskim, w tym również na stacjach paliw, instalowanych jest coraz więcej ładowarek do pojazdów elektrycznych.

"Od trzech lat ich liczba systematycznie się zwiększa wraz z liczbą rejestracji nowych samochodów zasilanych prądem z baterii. Dla stacji sprzedających dotychczas tylko paliwa naftowe jest to rozszerzenie wachlarza usług i przygotowanie do nowych wyzwań rynkowych" - oceniła POPiHN.

"Dziś punktów ładowania jest mniej więcej sześć razy mniej niż samochodów i to wystarcza, ale w dłuższej perspektywie sieć ładowania jest absolutnie kluczowa dla rozwoju zeroemisyjnego transportu" - powiedział PAP na początku kwietnia br. prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w kraju na koniec 2022 r. funkcjonowało 2565 punktów ładowania, z czego 752 oferowało ładowanie szybkie (DC), a 1813 ładowanie wolne (AC). Z tej liczby, jak udało się ustalić POPiHN, 212 ładowarek szybkich i 167 wolnych było zainstalowanych na stacjach sprzedających paliwa silnikowe. "Ładowarki są inwestycją w przyszłość stacji paliw, ale wydaje się, że jeszcze długo klasyczne paliwa będą stanowiły podstawę sprzedaży" - zaznaczył POPiHN w raporcie.

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, nabył w 2018 roku znaczący mniejszościowy pakiet akcji Anwimu. "Spółka posiadała wówczas nieco ponad 180 stacji paliw i 730 mln euro rocznych przychodów. Dwa lata później - w 2020 roku - fundusz zwiększył swój udział do pozycji większościowej. Dziś Anwim, który prowadzi ponad 400 stacji paliw, jest współwłasnością PEF VIII i akcjonariuszy mniejszościowych, wśród których są założyciele firmy. Przychody w ubiegłym roku zbliżyły się do 2,8 mld euro" - poinformował fundusz na swojej stronie internetowej.

Enterprise Investors informuje, że jest "jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej". Działa od 1990 r. i zgromadził dziewięć funduszy. Fundusze EI zainwestowały i zaangażowały 2,2 mld euro w 153 inwestycje i wycofały się ze 136 spółek.

