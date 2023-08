Oferta przyborów do szkoły obejmuje ponad 3 tysiące artykułów, wśród których znajdują się produkty przyjazne dla środowiska, wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu, posiadające certyfikat FSC lub które można kupić bez zbędnych opakowań. Asortyment produktów szkolnych zawiera także ponad 800 produktów marki własnej wyróżniających się wysoką jakością, nowoczesnym designem i niską ceną.

W sklepach Auchan klienci kupią zeszyty, notesy, przybory piśmiennicze – długopisy, ołówki, kredki, zakreślacze, przyrządy pomiarowe – linijki, ekierki, cyrkle, w tym 4-elementowy zestaw geometryczny Auchan, artykuły plastyczne – farby, modelinę, plastelinę, bibułę, bloki rysunkowe, piórniki, stroje na WF, przybory do kreatywnego działania w każdym wieku i wiele innych.

Kompletowanie wyprawki szkolnej to co roku znaczne obciążenie domowego budżetu. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich rodzin, które pragną zaoszczędzić na wydatkach, zapewniamy szeroki wybór artykułów szkolnych najwyższej jakości w bardzo dobrej cenie, w tym najtańszą wyprawkę szkolną. W Auchan nieustanne rozbudowujemy asortyment przyborów dydaktycznych. Jesteśmy przekonani, że klienci docenią możliwość wyposażenie swoich pociech w przybory niezbędne do nauki w jednym miejscu, bez nadmiernego obciążenia finansowego – mówi Radosław Dac dyrektor Produktów Auchan Retail Polska.