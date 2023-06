15 czerwca wystartowała akcja dla użytkowników aplikacji Kaufland, którzy są zarejestrowani w programie Kaufland Card. W ramach letniego Koła Oszczędności można zdobyć dodatkowe kupony na napoje, lody, przekąski i produkty to go marek własnych.

Rusza letnia edycja Koła Oszczędności

Kaufland przygotował dla użytkowników mobilnej wersji Kaufland Card, letnią edycję zabawy "Koło Oszczędności". W tej odsłonie akcji do zdobycia będą kupony na produkty kojarzące się ze smakami lata, takie jak napoje, lody, przekąski, czy produkty "to go" marek Kaufland.

Program lojalnościowy Kaufland Card jest nowym programem dostępnym dla klientów Kaufland od 2 marca.

Kaufland: na czym polega akcja?

Wystarczy od 15 czerwca do 26 lipca dokonać zakupów z wykorzystaniem mobilnej Kaufland Card, a następnie zakręcić "Kołem Oszczędności", aby zyskać dostęp do kuponów zniżkowych przygotowanych specjalnie z myślą o tej promocji.

Szansę na zakręcenie Kołem użytkownicy Kaufland Card zyskują po każdych zakupach, niezależnie od wydanej kwoty. Możliwość zakręcenia kołem jest dostępna maksymalnie raz dziennie do końca dnia następującego po dniu dokonania zakupów.

Lidl i Karuzela Okazji

1 czerwca wystartowała nowa akcja dla użytkowników aplikacji Lidl Plus – Karuzela Okazji. Skanując aplikację podczas zakupów w sklepach Lidl Polska, klienci mają dostęp do dodatkowych superrabatów za zakupy.

Shakeomat Biedronki. Co to jest?

Shakeomat to jedna z możliwości do wykorzystania w aplikacji mobilnej Biedronki. Umożliwia korzystanie ze specjalnych ofert, proponowanych klientom w konkretnym punkcie. Indywidualna oferta jest opracowywana na bazie preferencji zakupowych klientów, historii transakcji. Obejmują je rabaty. Żeby z nich skorzystać, trzeba kliknąć okienko Shakeomat i potrząsnąć telefonem.

Klienci Biedronki znaleźli sposób na Shakeomat. Na Facebooku można znaleźć grupy, których uczestnicy wymieniają się promocjami z Shakeomatu. Pod postami wklejają screeny z ofertami specjalnymi. Zainteresowana osoba może odezwać się w wiadomości prywatnej i otrzymać kod, a następnie wykorzystać go przy kasie.

