Kolejne sklepy SPAR dołączyły do sieci SPAR – dwie placówki SPAR Mini w Katowicach i Rudzie Śląskiej, a także format SPAR w Strzelcach Opolskich. SPAR Mini w Katowicach znajduje się przy ul. Łabędziej 11 i ma powierzchnię sprzedaży 105 m2. Sklep znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego, na osiedlu Zgrzebnioka.

Kolejne 3 sklepy SPAR na Śląsku /fot. mat.pras

Spar Mini to sieć convenience

W asortymencie można znaleźć oryginalne włoskie produkty: sery, szynki, oliwy, wina dla wymagających klientów. Wypiekane jest także świeże pieczywo oraz produkty z rożna. SPAR Mini w Rudzie Śląskiej działa przy ul. Gwareckiej 17 i ma 135 m2 powierzchni sprzedażowej. Natomiast SPAR w Strzelcach Opolskich jest zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 1 i ma 290 m2 sali sprzedaży.

SPAR Mini to sąsiedzki sklep na szybkie, wygodne i codzienne zakupy. To format, który dedykowany jest lokalizacjom na osiedlach i na terenach wiejskich.

Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

Polski rynek handlowy ma nadal ogromny potencjał wzrostu

Jesteśmy dumni, że nasza ogromna inwestycja w sektor handlowy w Polsce pozwala małym, polskim przedsiębiorcom na rozwój własnych biznesów. Taka idea przyświeca nam na wszystkich rynkach, na których działamy. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowaliśmy istotne inwestycje zarówno w placówki, infrastrukturę, jak i system zaopatrzenia. Bardzo ważne jest dla nas to, że nasi partnerzy detaliczni są zadowoleni z przynależności do rodziny SPAR i otwierają wraz z nami kolejne placówki. To pokazuje nie tylko jakość naszej współpracy, ale przede wszystkim potwierdza efektywność, jaką możemy zaoferować polskim przedsiębiorcom. W Polsce rynek handlowy ma nadal ogromny potencjał – działa tu wiele niezależnych detalistów i koncept sieci SPAR idealnie sprawdza się dla ich wymagań. Zamierzamy kontynuować działania rozpoczęte i realizowane od roku: rozwój sieci i dołączanie nowych placówek, ogólnopolskie akcje promocyjne i lojalnościowe, które budują rozpoznawalność marki SPAR oraz wspierają sprzedaż naszych partnerów detalicznych, a także wprowadzanie nowych konceptów. Będziemy rozwijać nasze formaty, jakie jak TOPS! Liquor, Bean Tree Cafe, SPAR Mini i SPAR Express – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Asortyment wzrośnie do 1000 indeksów

SPAR cały czas rozwija swoją markę własną – sieć wprowadziła świeże warzywa SPAR oraz dania gotowe i soki pod marką Fresh to go. Łącznie w ofercie jest ponad 600 indeksów marki własnej, a w planach jest rozszerzenie asortymentu do 1000 indeksów.

Dodatkowo 10 indeksów produktów bezglutenowych rozszerzyło ofertę marki własnej SPAR. Oferta obejmuje ciastka, biszkopty, makarony i mąki.

