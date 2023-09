Według informacji portalu kolejne centra handlowe wprowadzają opłaty za parking.

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) alarmuje, że klienci coraz częściej są zmuszani do płacenia za parking w centrach handlowych – chociaż najemcy pokrywają koszty prowadzenia parkingu w ramach kosztów wspólnych. Ostatnio takie opłaty wprowadziły m.in. centra Karolinka w Opolu, Posnania w Poznaniu czy ETC w Swarzędzu, a wcześniej zrobiło to wiele innych tego typu obiektów - czytamy w artykule.